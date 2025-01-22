Ні про що не шкодує: Дженніфер Лопес насолоджується самотністю після розлучення

Для Дженніфер Лопес все повністю змінилося після розриву з Беном Аффлеком, але вона повільно звикає до нового життя та насолоджується ним. 55-річна актриса врегулювала розлучення із колишнім на початку січня після того, як ініціювала процес у серпні минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело поділилося: «Вона була дуже закохана в Бена, але іноді любові недостатньо. Все склалося якнайкраще і так, як і мало бути», пише geo.tv.

Обговорюючи нове життя Джей Ло, інсайдер сказав Us Weekly: «Їй подобається бути самотньою і почуватись самотньою». Щоправда, інші з цим не згодні і вважають, що актриса готова до нових стосунків.

Лопес ні про що не шкодує і працює над кількома великими кінопроектами та насолоджується тим, як чудово вона виглядає, додали джерела.

РЕКЛАМА

До того, як пара офіційно вирішила розлучитися, вони разом працювали над фільмом «Нестримні», Аффлек як продюсер, а Лопес на екрані.

Раніше прем'єра фільму була запланована на 7 січня, але нещодавно була скасована через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, які почалися на початку цього місяця.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес зітхнула з полегшенням, адже її ім’я не вказано в позові няні-підлітка, яку зґвалтував скандальний репер Дідді.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook