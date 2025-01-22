Ні про що не шкодує: Дженніфер Лопес насолоджується самотністю після розлучення
Для Дженніфер Лопес все повністю змінилося після розриву з Беном Аффлеком, але вона повільно звикає до нового життя та насолоджується ним. 55-річна актриса врегулювала розлучення із колишнім на початку січня після того, як ініціювала процес у серпні минулого року.
Джерело поділилося: «Вона була дуже закохана в Бена, але іноді любові недостатньо. Все склалося якнайкраще і так, як і мало бути», пише geo.tv.
Обговорюючи нове життя Джей Ло, інсайдер сказав Us Weekly: «Їй подобається бути самотньою і почуватись самотньою». Щоправда, інші з цим не згодні і вважають, що актриса готова до нових стосунків.
Лопес ні про що не шкодує і працює над кількома великими кінопроектами та насолоджується тим, як чудово вона виглядає, додали джерела.
До того, як пара офіційно вирішила розлучитися, вони разом працювали над фільмом «Нестримні», Аффлек як продюсер, а Лопес на екрані.
Раніше прем'єра фільму була запланована на 7 січня, але нещодавно була скасована через лісові пожежі в Лос-Анджелесі, які почалися на початку цього місяця.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес зітхнула з полегшенням, адже її ім’я не вказано в позові няні-підлітка, яку зґвалтував скандальний репер Дідді.73
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