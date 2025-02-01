Дженніфер Лопес зі сльозами розповіла про давню мрію, яку Бен Аффлек так і не допоміг їй втілити

Для Дженніфер Лопес 2024 рік був складним, оскільки її шлюб з актором Беном Аффлеком розпався. Але 2025 рік починається трохи краще.

По-перше, Лопес і Аффлек врегулювали своє розлучення. По-друге, вона купує будинок вартістю 20 мільйонів доларів у районі Брентвуд у Лос-Анджелесі — випадково, чи ні, у тому самому районі, де раніше жив Аффлек. Крім того, в професійному плані Лопес починає пожинати нові плоди, а її останні проєкти привернули широку увагу в перші тижні нового року, пише видання The Marka.

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Окрім ролі Джуді Роблс у спортивному байопіку «Нестримні», знятому Аффлеком, Лопес зіграє головну роль у «Поцілунку жінки-павука», першому кіномюзиклі в її довгій кар’єрі. Ця адаптація роману Мануеля Пуїга 1976 року в бродвейський мюзикл, відзначений нагородами, днями була показана на кінофестивалі «Санденс» у Парк-Сіті, штат Юта. І Лопес була зворушена до сліз, коли говорила про співпрацю з режисером Біллом Кондоном.

«Я чекала цього моменту все своє життя, — сказала Лопес після показу. — Причина, чому я взагалі хотіла займатися цим бізнесом, полягає в тому, що моя мама саджала мене перед телевізором і „Вестсайдська історія“ виходила раз на рік. Пам’ятаю, я була загіпнотизована і думала: ось що я хочу робити! Це завжди було моєю метою».

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Тим часом Бен Аффлек, схоже, теж не дуже сумує за колишньою. Нещодавно його застукали за заняттям, яке Дженніфер Лопес ненавиділа найбільше.

Фото: Instagram

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