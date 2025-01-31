Курс долара: чи досягне він 43 гривень у першій декаді лютого

Курсу долара в Україні в перші дні останнього зимового місяця прогнозують стабільність. Навряд чи щось серйозно зміниться в період з 3 по 9 лютого, оскільки найімовірніше американська валюта попри всі свої коливання не досягне 43 гривень на готівковому валютному ринку.

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Про це «ФАКТАМ» заявив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, наступного тижня ситуація на валютному ринку не потрапить до категорії сенсаційних.

Після періоду «загострення» на початку року, коли зміни курсових показників були ледь не щоденними, настав етап відносного «спокою», що триватиме і протягом 3−9 лютого. Цьому сприяло збільшення облікової ставки НБУ, що вплинуло на вагу гривні, заспокоїло споживчі ціни та опосередковано зменшило кількість потенційних покупців валюти.

Окрім цього, регулятор утримує баланс між попитом і пропозицією, а поточні курсові коливання набудуть рис «звичних» (йдеться як про щоденні коливання, так і про міжкурсову різницю). А механізм валютних інтервенцій стане ефективним «аргументом» для смирення попиту.

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Як і тижнем раніше, очікується, що основні коливання офіційного курсу відбуватимуться у «горлечку» 42−42,3 грн/$, що цілком прийнятно і не викликатиме у гравців ринку занепокоєння. При цьому курс готівкового долара з 3 по 9 лютого навряд чи підніметься вище 42,6 грн.

- Таким чином, ситуація на валютному ринку опиниться в стані «змінного спокою», а поточні курсові зміни будуть досить прогнозованими. Ринок житиме в умовах низької напруги, що дуже важливо в умовах війни, — резюмує Тарас Лєсовий.

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Нагадаємо, інавгурація нового президента США Дональда Трампа не викликала зростання курсу долара, що прогнозувалося раніше.

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