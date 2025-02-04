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Шоу-бізнес

Мені глибоко наплювати: популярна артистка гнівно звернулася до хейтерів

19:20 4 лютого 2025
Оля Полякова

Популярна співачка Оля Полякова, яка розкрила свою дієту, різко відповіла хейтерам. Артистка обурилася на численні негативні коментарі у мережі з приводу заходу, у якому вона прийняла участь. Мова йде про благодійний вечір, влаштований російським бізнесменом Євгеном Чичваркіним та блогеркою Нікою Білоцерківською у Франції, під час якого було зібрано 130 тисяч євро на підтримку ЗСУ. На своїй сторінці у соцмережі Полякова гнівно висловилася на адресу недоброзичливців.

«Світ срачів та хейту, — нервувала Оля, звертаючись до коментаторів. — Які ж ви убогі, як же ви всіх вже достали. Вас не існує у реальному житті, ви — фейк, химера, результат політичних експериментів, але невдалих… Просто приготуйтеся зникнути… Мені глибоко наплювати на будь-яку критику від людей, які отруєні злобою. Мені вас шкода. В Україні зараз набагато більше людей, які займаються не срачами, а роблять можливе і неможливе, щоб допомогти військовим. І не тільки в Україні».

Полякова додала, що звертається до своїх «фанатів».

«Моїм найвідданішим „фанатам“, які завжди поруч, яким не потрібні ані пісні, ані шоу, ані будь що, щоби залишити своїй улюбленій співачці декілька „добрих“ слів, — написала співачка. — Обіймаю вас, мої нікчемні».

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На допис і звернення артистки зреагували ії шанувальники, подякувавши Олі за роботу.

«Дякуємо, що ви є у нас, що ви є у України! - написали у коментарях. - Низький уклін за все, що ви робите для нашої держави!»

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«Оля, пишаюся вами, ви молодець, не зважайте на хейтерів, вони тупі і ще тупіші, — підтримали артистку. — Ніка і Женя — ви неймовірні люди».

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Раніше Леся Нікітюк різко відповіла хейтерам.

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