М’ясо просто тане в роті: блогерка Alina FooDee порадила, як приготувати карі з курячого філе
Зима — це час для гарячих та ситних страв, однак при цьому вони мають ще й радувати око, адже навколо — тільки вицвілі кольори лютого.
Додати трохи настрою в сіру буденність точно зможе ароматне каррі з курячого філе, яке зможе приготувати будь-яка господиня. Так вважає фудблогерка Alina FooDee, пропонуючи на гарнір до такого м'яса подавати рис.
«Ідеальний рецепт на вечерю чи обід! Це так смачно, як у ресторані, але при цьому потрібно небагато продуктів та часу, щоб приготувати куряче філе за цим рецептом», — говорить блогерка.
Отже, починаймо готувати!
Інгредієнти:
- цибуля — 1 шт.
- вершкове масло — 30 г
- часник — 1 зубчик
- куряче філе (мале) — 600 г
- сіль, чорний мелений перець — за смаком
- каррі — 1 ч.л.
- вершки — 200 г
- томатний соус — 3 ст.л. (або томатна паста — 1 ст.л.)
- кінза та лайм (за бажанням).
Приготування
Цибулю дрібно поріжте й обсмажте на вершковому маслі до рум'яності. Додайте часник і потримайте на вогні 2 хвилини. Після цього додайте ложку порошку карі і викладіть на пательню шматочки курячого філе (зручніше використовувати мале філе — його легше нарізати).
Обсмаживши м'ясо, приправте його ложкою смачного томатного соусу, сіллю і перцем.
Наступний етап — додавання вершків. Вони зроблять страву насиченою і дуже гарною. Також замість вершків можна додати кокосове молоко, аби вийшло зовсім по-індійськи.
Тушкуйте м'ясо протягом 10−12 хвилин на помірному вогні.
Подавайте зі шматочком лайму.
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