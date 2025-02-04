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М’ясо просто тане в роті: блогерка Alina FooDee порадила, як приготувати карі з курячого філе

16:04 4 лютого 2025
Карі з курячого філе

Зима — це час для гарячих та ситних страв, однак при цьому вони мають ще й радувати око, адже навколо — тільки вицвілі кольори лютого.

Додати трохи настрою в сіру буденність точно зможе ароматне каррі з курячого філе, яке зможе приготувати будь-яка господиня. Так вважає фудблогерка Alina FooDee, пропонуючи на гарнір до такого м'яса подавати рис.

«Ідеальний рецепт на вечерю чи обід! Це так смачно, як у ресторані, але при цьому потрібно небагато продуктів та часу, щоб приготувати куряче філе за цим рецептом», — говорить блогерка.

Отже, починаймо готувати!

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Інгредієнти:

  • цибуля — 1 шт.
  • вершкове масло — 30 г
  • часник — 1 зубчик
  • куряче філе (мале) — 600 г
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком
  • каррі — 1 ч.л.
  • вершки — 200 г
  • томатний соус — 3 ст.л. (або томатна паста — 1 ст.л.)
  • кінза та лайм (за бажанням).

Приготування

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Цибулю дрібно поріжте й обсмажте на вершковому маслі до рум'яності. Додайте часник і потримайте на вогні 2 хвилини. Після цього додайте ложку порошку карі і викладіть на пательню шматочки курячого філе (зручніше використовувати мале філе — його легше нарізати).

Обсмаживши м'ясо, приправте його ложкою смачного томатного соусу, сіллю і перцем.

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Наступний етап — додавання вершків. Вони зроблять страву насиченою і дуже гарною. Також замість вершків можна додати кокосове молоко, аби вийшло зовсім по-індійськи.

Тушкуйте м'ясо протягом 10−12 хвилин на помірному вогні.

Подавайте зі шматочком лайму.

А на десерт можна швидко приготувати справжній торт «Наполеон» …у склянках.

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