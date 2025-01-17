«Наполеон» у склянках: Alina FooDee запропонувала оригінальну ідею відомого десерту

Торт «Наполеон» — один з найулюбленіших десертів в українців. В кожної господині є свій перевірений рецепт ласощів.

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Відома фудблогерка Alina FooDee постійно вдосконалює рецепти «Наполеона». Наприклад, багатьом сподобалися її тістечка з ніжним сирним кремом, які можна приготувати за 15 хвилин.

А сьогодні Аліна запропонувала приготувати самий швидкий та смачний «Наполеон» у склянках.

За її словами, його можна відразу ж подавати: листкове тісто буде хрустким, а крем ніжним та дуже смачним. Якщо дати цьому десерту настоятися у холодильнику, він сподобається всім любителям просоченого «Наполеону.

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Інгредієнти:

Молоко — 500 мл

Жовтки — 4 шт.

Цукор — 60 г (або більше до смаку)

Ванільний цукор — 10 г

Сіль — щіпка

Вершкове масло — 40 г

Листкове тісто — 250 г

Цукрова пудра

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Приготування:

Для приготування заварного крему жовтки яєць збити з цукром та частиною молока.

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Додати кукурудзяний крохмаль, молоко й ретельно перемішати до однорідної маси без грудочок.

Влити молоко, що залишилось, й добре перемішати.

Варити, весь час помішуючи. У гарячий крем додати ванілін або ванільний цукор.

Прибрати з плити, в теплий крем додати масло кімнатної температури і добре перемішати. Накрити харчовою плівкою в контакт.

Листкове тісто порізати на невеликі квадрати.

Випікати при температурі 200 градусів приблизно 15- 17 хвилин.

Збирати десерт так: на дно кожної склянки покласти ложку крему, потім квадрати тіста. Шари перемежовувати.

З кубиків, коли залишилися, зробити крихту. До неї додати трохи цукрової пудри.

Крихтою зверху прикрасити склянки з тортом.

Раніше Alina FooDee поділилася рецептом м’яса по-французьки, яке можна приготувати без духовки.

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