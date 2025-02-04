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Незвичайний салат з ківі: такого ви точно не куштували

22:00 4 лютого 2025
салат

Відкривати для себе нові уподобання завжди цікаво. Це можна робити в ресторані, а можна експериментувати з продуктами в домашніх умовах. А чи пробували ви коли-небудь салат з сирої цвітної капусти та ківі? Рецептом цієї страви поділилася кулінарка Елла Іванова. Можливо, це поєднання смаків стане вашим улюбленим.

Незвичайний вітамінний салат з ківі

Невелика красива цвітна капуста

1−2 ківі

Зелень — до смаку

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Сіль та цукор — до смаку

1−2 столові ложки олії

1 чайна ложка винного оцту чи лимонного соку

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Добре миємо цвітну капусту й натираємо на тертці суцвіття. Додаємо кружечки ківі, зелень (кінзу, петрушку або кріп), сіль та цукор. Замість цукру можна використати мед. Заправляємо олією та винним оцтом. Замість винного оцту можна додати сік лимона. За бажання салат можна доповнити мікрогрином.

Подавайте салат у гарному посуді — це оцінять ваші рідні та близькі.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати салат із селери з майонезом. Це бюджетна страва, яку можна вживати щодня.

Читайте також: Яскравий салат, який створить особливий настрій: смачна та швидка у приготуванні страва

Фото Елли Іванової

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