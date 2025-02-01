Салат із селери з майонезом: бюджетна страва, яку можна споживати щодня

Наприкінці зими наш організм особливо потребує вітамінів і клітковини, на які багаті салатні овочі і свіжа зелень. Цей смачний та простий салат настільки вам сподобається, що будете готувати його кілька разів на тиждень. Злегка хрустка текстура селери та інтенсивний смак майонезу ідеально врівноважують один одного. Підійде як доповнення до страви, або ж можна приготувати такий салат з метою швидко перекусити, зазначає видання Retete Unica.

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Складники: великий корінь селери (500−600 г)

65 мл майонезу

2 столові ложки гірчиці

15 мл лимонного соку

1 чайна ложка солі

перець

Приготування:

Очистьте селеру і наріжте її смужками. Збризніть лимонним соком, щоб запобігти окисленню. У мисці приготуйте заправку. Змішайте майонез, гірчицю, дрібно нарізані огірки, сіль і перець.

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Поверх селери додайте приготовлену раніше заправку і добре перемішайте. Накрийте салат харчовою плівкою і поставте в холодильник на 2 години. Якщо ви віддаєте перевагу більш легким салатам, можете додати трохи йогурту або сметани, щоб зробити кремовим і повітряним. Для додаткового смаку ви можете додати трохи часнику або щойно нарізанного кропу.

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