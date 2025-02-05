Така гарна: принцеса Кейт вразила шанувальників у повсякденному вбранні

У Кейт Міддлтон був складний рік. Після того, як у 2024 році дружина принца Вільяма оприлюднила свій онкологічний діагноз, 43-річна принцеса на кілька місяців зникла, але у вересні оголосила, що завершила лікування. З тих пір вона знову регулярно з'являється на публіці і радує своїм стильним виглядом. Днями Кейт сфотографували під час поїздки містом. До речі, нещодавно повідомлялося, що у мережі обговорюють її світлину, яку зробив 6-річний принц Луї.

ВІДЕО ДНЯ

Дружина принца Вільяма нещодавно прогулялася вулицями Ноттінг-Гілла, як видно на нових фото. Одягнувши темно-синє пальто від Max Mara та широкі штани від Sézane, вона, очевидно, відвідала оптику. Довге волосся вона залишила розпущеним, а тонкий макіяж підкреслював шарм принцеси, пише t-online.

Фотографії були зустрінуті з ентузіазмом, а повсякденний, але елегантний наряд Кейт отримав багато позитивних відгуків у соціальних мережах.

Кейт Міддлтон на прогулянці. Скрин відео з Instagram katemiddletonprincessofwales

РЕКЛАМА

«Вона виглядає чудово», — прокоментували шанувальники Кейт в Instagram.

«Вона така красива та елегантна», «Як можна її не любити? У неї все клас, незалежно від того, що вона робить», — похвалили інші фанати.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, як Кейт Міддлтон використовує своє волосся для власної впевненості.

РЕКЛАМА

385

Читайте нас у Facebook