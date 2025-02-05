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Яскравий светр: три причини покупки на розпродажі

22:25 5 лютого 2025
Яскравий светр&nbsp;— купівля на розпродажі

Розпродажі — чудовий час для економії. У цей період можна купити речі набагато дешевше, ніж зазвичай. У кожної людини, звісно, свої пріоритети. Це період, коли купують пуховики, черевики, чоботи

Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, — яскравий тонкий светр. Він ідеально підійде для поєднання з куртками та пальтами без рукавів. Таких светрів може бути в гардеробі навіть кілька — наприклад, жовтий, помаранчевий і червоний. Яскраві светри ідеально поєднуються з чорним і білим пуховиком без рукавів. А ось для кольорового пуховика краще вибрати светри білого, чорного, сірого кольорів.

Тонкий яскравий светр з високим горлом чудово поєднується з чорними штанами або чорною спідницею.

І ще: такий светр добре виглядає в тандемі з денімом — синім, блакитним, чорним.

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Тонкий теплий светр зручний для подорожей. У валізі він не займе багато місця.

Купуючи светр, обов'язково приміряйте його з тією річчю, з якою збираєтеся носити. Не робіть покупки спонтанно. Це збереже ваші кошти і місце в шафі для речей, які ви носитимете із задоволенням.

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Нагадаємо про помилки при покупці на зимових розпродажах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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