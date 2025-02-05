Більшість у Німеччині підтримує військову допомогу Україні: дані нового опитування

Згідно з опитуванням, більшість німців позитивно ставляться до поставки федеральним урядом зброї в Україну. 40 відсотків опитаних громадян підтримують поточний рівень військової допомоги, пише n-tv. Нагадаємо, що раніше з посилання на дані опитувань повідомляли про те, що у Європі стрімко падає підтримка України.

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«Ще 27 відсотків навіть виступають за збільшення військової підтримки, але 27 відсотків також виступають за зменшення. Рівень схвалення різний між Східною та Західною Німеччиною», - зазначається у статті.

Як йдеться у публікації, у західних федеральних землях Німеччини загалом 70 відсотків виступають за те, щоб або зберегти той самий рівень військової допомоги, або підтримати її понад поточний рівень. Натомість на сході країни цей показник значно менший — 53 відсотки. Втім, і тут більше половини опитаних принципово виступають за поставки зброї.

Більшість у Німеччині, зазначають у результатах опитування, також дотримується думки, що Бундесвер повинен брати участь у можливій європейській місії для забезпечення припинення вогню, про яке ще належить домовитися. За це висловилися б 59 відсотків німців, проти — 35 відсотків.

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Раніше повідомлялося, що Європа готується до найекстремальнішого військового сценарію.

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