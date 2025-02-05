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Салат «Серденько»: сміливо подавайте на святковий стіл

20:07 6 лютого 2025
салат «Серденько»

Цей салатик дуже ніжний, насичений, просто вражає в саме серденько. А ще у приготуванні страва дуже доступна, бо не потрібно купляти дорогих ананасів чи морепродуктів, ділиться кулінарка Ксенія Девятнікова.

Салат «Серденько»

Інгредієнти:

600 г курячих сердечок

банка консервованої кукурудзи

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2 середні яблука

2 яйця

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1 цибулина

олія для смаження

майонез

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сіль, перець чорний мелений

Приготування

Курячі сердечка відварити в підсоленій воді. Охолоджені серця порізати на чотири частини. Додати консервовану кукурудзу. Цибулину підсмажити на краплі олії.

Додати варені яйця (дрібненько можна нарізати). Кладемо кисло-солодкі осінні яблука, які треба почистити від шкірки й зернят і нарізати кубиком.

Заправити майонезом. Додати сіль, перець чорний мелений.

Все перемішати.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про страву-сюрприз до Дня закоханих, від якої ваша друга половинка буде у захваті.

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