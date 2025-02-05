Салат «Серденько»: сміливо подавайте на святковий стіл
Цей салатик дуже ніжний, насичений, просто вражає в саме серденько. А ще у приготуванні страва дуже доступна, бо не потрібно купляти дорогих ананасів чи морепродуктів, ділиться кулінарка Ксенія Девятнікова.
Салат «Серденько»
Інгредієнти:
600 г курячих сердечок
банка консервованої кукурудзи
2 середні яблука
2 яйця
1 цибулина
олія для смаження
майонез
сіль, перець чорний мелений
Приготування
Курячі сердечка відварити в підсоленій воді. Охолоджені серця порізати на чотири частини. Додати консервовану кукурудзу. Цибулину підсмажити на краплі олії.
Додати варені яйця (дрібненько можна нарізати). Кладемо кисло-солодкі осінні яблука, які треба почистити від шкірки й зернят і нарізати кубиком.
Заправити майонезом. Додати сіль, перець чорний мелений.
Все перемішати.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про страву-сюрприз до Дня закоханих, від якої ваша друга половинка буде у захваті.
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