Салат «Серденько»: сміливо подавайте на святковий стіл

Цей салатик дуже ніжний, насичений, просто вражає в саме серденько. А ще у приготуванні страва дуже доступна, бо не потрібно купляти дорогих ананасів чи морепродуктів, ділиться кулінарка Ксенія Девятнікова.

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Салат «Серденько» Інгредієнти: 600 г курячих сердечок банка консервованої кукурудзи РЕКЛАМА 2 середні яблука 2 яйця РЕКЛАМА 1 цибулина олія для смаження майонез РЕКЛАМА сіль, перець чорний мелений Приготування Курячі сердечка відварити в підсоленій воді. Охолоджені серця порізати на чотири частини. Додати консервовану кукурудзу. Цибулину підсмажити на краплі олії. Додати варені яйця (дрібненько можна нарізати). Кладемо кисло-солодкі осінні яблука, які треба почистити від шкірки й зернят і нарізати кубиком. Заправити майонезом. Додати сіль, перець чорний мелений. Все перемішати.

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