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Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000: що відомо?

13:08 6 лютого 2025
Mirage 2000

Віднині українськае небо будуть захищати не тільки американські F-16, але й винищувачі французького виробництва. Про прибуття першої партії літаків Mirage 2000 повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він нагадав, що домовленості про їхнє постачання було досягнуто літом минулого року.

«6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких літаків Mirage 2000. Перші з них прибули сьогодні в Україну», — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі X, не уточнивши втім, яку саме кількість бортів отримали Повітряні Силі України 6 лютого.

За його словами, українські пілоти пройшли багатомісячну підготовку у Франції.

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Раніше ЗМІ писали, що на початку 2025 року Повітряні сили ЗСУ мають отримати перші 3 винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5 °F, які були модифіковані, щоб виконувати набагато більше функцій, ніж їх мають звичайні перехоплювачі.

Фото mil.in.ua/

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