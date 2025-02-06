Україна отримала перші винищувачі Mirage 2000: що відомо?

Віднині українська е небо будуть захищати не тільки американські F-16, але й винищувачі французького виробництва. Про прибуття першої партії літаків Mirage 2000 повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

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Він нагадав, що домовленості про їхнє постачання було досягнуто літом минулого року.

«6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про постачання в Україну французьких літаків Mirage 2000. Перші з них прибули сьогодні в Україну», — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі X, не уточнивши втім, яку саме кількість бортів отримали Повітряні Силі України 6 лютого.

За його словами, українські пілоти пройшли багатомісячну підготовку у Франції.

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Раніше ЗМІ писали, що на початку 2025 року Повітряні сили ЗСУ мають отримати перші 3 винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000- 5 °F , які були модифіковані, щоб виконувати набагато більше функцій, ніж їх мають звичайні перехоплювачі.

Фото mil.in.ua/

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