«Фактор Трампа» не лякає: яким буде курс долара до середини лютого

Курс долара в Україні загалом продовжує залишатися стабільним. Найімовірніше, ситуація не зміниться і в період з 10-го по 16 лютого, цьому сприятиме позиція НБУ.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив начальник департаменту банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, саме ефективна стратегія Нацбанку захищає валютний ринок від хаосу та невизначеності, а попит та пропозиція перебувають у відносному балансі.

«Варто зауважити, що „Фактор Трампа“, як один з емоційних „збудників“ попиту в січні, вже в лютому поступово нівелюється та не „лякатиме“ тотальною невизначеністю. Водночас цей фактор у глобальному питанні завершення війни, а також умов і термінів її завершення потенційно відіграватиме стратегічну роль», — наголосив Тарас Лєсовий.

Загальна ситуація на готівковому ринку буде досить схожа на торішню, адже вже немає надмірного попиту, що спостерігався наприкінці 2024 року. Натомість курсові показники не дуже відірвуться від показників міжбанку — різниця між безготівковим та готівковими курсами становитиме в середньому до 0,3 грн. І це стане яскравим виразником досить стабільної та прогнозованої ситуації на ринку.

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Курсовий коридор, за словами експерта, коливатиметься між 41,65 і 42,3 грн, з можливістю доходити до 42,5 грн.

За словами народного депутата України Данила Гетманцева, попит на долар у січні впав до 3,75 млрд доларів чистих продажів НБУ замість 5,28 млрд доларів у грудні. При цьому населення купило на 1,48 млрд доларів більше, ніж продало валюти, що є максимумом від початку війни.

Загалом політик наголосив на деякому зміцненні курсу гривні протягом першого тижня лютого, але підкреслив, що це навряд чи залишиться стійкою тенденцією.

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Нагадаємо, відомий мольфар Максим Гордєєв порадив, у яку валюту краще вкладати гроші.

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