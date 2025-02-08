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Яскравий картопляний салат із зеленню: смак просто неймовірний

22:00 8 лютого 2025
картопляний салат

Картопляні страви не тільки смачні, а й ситні. Не виняток — салати. Картопля прекрасна у поєднанні з багатьма інгредієнтами. Напевно, і у вас є улюблені смаки. Не бійтеся експериментувати на кухні. Так роблять відомі кулінари. Багато відомих страв стали результатом кулінарних експериментів.

Рецептом дуже смачного картопляного салату із зеленню та болгарським перцем поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Картопляний салат із зеленню

  • 500 г картоплі
  • Зелень
  • Сіль — на смак
  • Перець
  • Паприка
  • Сушений часник
  • 1 чайна ложка винного чи яблучного оцту
  • 1 болгарський перець
  • 1 червона цибулина

Картоплю очищуємо і відварюємо до напівготовності в підсоленій воді, потім додаємо паприку, перець, сушений часник і олію — запікаємо все це в духовці до гарної скоринки.

З'єднуємо зелень, болгарський перець та червону цибулю з сіллю й винним або яблучним оцтом. За бажання можна додати цукор. У промариновані овочі додаємо картоплю. Перемішуємо! Подаємо в гарному посуді.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт японського картопляного салату до святкового столу, від якого гості будуть у захваті.

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Фото з альбому Елли Іванової

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