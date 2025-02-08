Яскравий картопляний салат із зеленню: смак просто неймовірний

Картопляні страви не тільки смачні, а й ситні. Не виняток — салати. Картопля прекрасна у поєднанні з багатьма інгредієнтами. Напевно, і у вас є улюблені смаки. Не бійтеся експериментувати на кухні. Так роблять відомі кулінари. Багато відомих страв стали результатом кулінарних експериментів.

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Рецептом дуже смачного картопляного салату із зеленню та болгарським перцем поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Картопляний салат із зеленню 500 г картоплі

Зелень

Сіль — на смак

Перець

Паприка

Сушений часник

1 чайна ложка винного чи яблучного оцту

1 болгарський перець

1 червона цибулина

Картоплю очищуємо і відварюємо до напівготовності в підсоленій воді, потім додаємо паприку, перець, сушений часник і олію — запікаємо все це в духовці до гарної скоринки.

З'єднуємо зелень, болгарський перець та червону цибулю з сіллю й винним або яблучним оцтом. За бажання можна додати цукор. У промариновані овочі додаємо картоплю. Перемішуємо! Подаємо в гарному посуді.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт японського картопляного салату до святкового столу, від якого гості будуть у захваті.

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Фото з альбому Елли Іванової

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