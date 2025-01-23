Незвичайне зелене картопляне пюре: такого ви напевно не куштували

Чи пробували ви поєднувати коли-небудь картопляне пюре зі шпинатом? Якщо ні, зробіть це — і ви отримаєте ситну і корисну страву. Шпинат, як і інша зелень, сьогодні є в магазинах і на ринку в будь-яку пору року. Не бійтеся експериментувати з продуктами, відкривайте для себе нові смаки. Можливо, якийсь рецепт стане вашим улюбленим.

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Рецептом зеленого пюре з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Таке пюре красиве і смачне, — каже Елла Іванова. — Напевно воно сподобається вам, вашим рідним і близьким. Таке пюре можна готувати в будь-яку пору року. Альтернативою шпинату може стати звичайна або кучерява капуста «кейл». Капусту «кейл» варто трохи потримати в окропі, щоб вона стала ніжнішою і м'якшою.

Незвичайне зелене пюре 500 г картоплі

Сіль

30 г вершкового масла

100 г теплого молока

100 г шпинату

Відварити картоплю, наприкінці додати подрібнений шпинат за хвилину до того, як злити воду. Приготувати пюре. Потім додаємо вершкове масло і тепле молоко, сіль за смаком.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт пастушого пирога — картопляної запіканки, яка нікого не залишить байдужим.

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Фото з альбому Елли Іванової

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