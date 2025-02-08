Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлог, який раніше прокоментував ймовірність членства України в НАТО, заявив, що президент США готовий подвоїти санкції США проти рф, щоб припинити війну в Україні. Він зазначив, що зараз санкції проти москви оцінюються як трійка за десятибальною шкалою, і ще є можливість для їх посилення, пише New York Post.

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«Ви можете посилити санкції, особливо останні санкції щодо видобутку та експорту нафти, — сказав Келлог та зазначив, що Трамп дуже добре вміє чинити тиск. — Ви можете бачити це з того, що він нещодавно зробив у вирішенні інших зовнішніх проблем».

За словами Келлога, вся команда Трампа зібралася в Овальному кабінеті, де вони обговорювали, як використати всі національні важелі для припинення війни.

«Вирішення російсько-української війни — це загальноадміністративний підхід. Ми спонукали команду національної безпеки говорити про це: президента, віцепрезидента, радника з національної безпеки, держсекретаря, міністра фінансів, усі працюють разом», — сказав Келлог.

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Спеціальний представник сказав, що Трамп зосереджений на припиненні війни. Президент США нещодавно заявив, що хоче отримати доступ до українських корисних копалин в обмін на підтримку Києва, але, за словами Кіта Келлога, президент спочатку хоче зупинити вбивства.

«Я думаю, у нас є кілька варіантів. На щастя, я працюю з майстром переговорів. Він написав книгу під назвою „Мистецтво угоди“, — сказав Келлог. - Однак історія показала, що росія готова пожертвувати багатьма людьми заради своїх цілей. Вони до цього звикли. Це країна, яка була готова втратити 700 000 людей за шість місяців у Сталінградській битві, і вони не змигнули оком».

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Тому Келлог виявив, що одного лише військового тиску недостатньо.

«Ви повинні застосувати економічний тиск, дипломатичний тиск, військовий тиск і використовувати деякі важелі, щоб переконатися, що все йде туди, куди ми хочемо», — зазначив він.

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Однак, за його словами, ця війна не закінчиться без переговорів і обидві сторони повинні будуть піти на поступки.

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