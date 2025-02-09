Брітні Спірс звернулася до кінної терапії, щоб подолати травми минулого

Після важких років батьківського опікунства та скандального розлучення з Семом Асгарі Брітні Спірс знайшла спокій завдяки кінній терапії, пише Geo.tv.

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«Співачка любить кататися верхи, але це не те, що терапія за допомогою коней, — розповіло джерело — Так, вона займається верховою їздою, але це більше про те, щоб бути з кіньми та терапевтом. Тому що це більше про те, щоб просто бути з кіньми, годувати їх, напувати, доглядати за ними. Це про те, щоб бути в їх заспокійливій присутності та одночасно працювати з терапевтом».

Сама співачка розповіла про терапію у своєму акаунті в Instagram, написавши: «Я роблю терапію на конях щовівторка та суботи, тому що я була дуже травмована людьми…»

Така терапія є складовою психотерапії за допомогою тварин.

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Інсайдери кажуть, що хоча «Брітні займається всілякою терапією», вона зізнається, що «робота з кіньми дала їй найбільше спокою».

«Зараз вона ходить на терапію кілька разів на тиждень, — додає джерело. — Але вона говорить навіть про те, щоб отримати власне ранчо, щоб мати коней прямо на своїй території та бути з ними в будь-який час, коли захоче».

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Раніше стала відомо, чому сини співачки вирішили «раптово» помирилися з нею.

Фото з соцмереж Брітні Спірс

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