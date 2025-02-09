«Шахтар» розгромив призера чемпіонату Молдови: відеоогляд матчу

У неділю, 9 лютого, донецький «Шахтар», який завершив виступи в Лізі чемпіонів поразкою від «Боруссії» (1:3), провів у турецькій Анталії спаринг проти бронзового призера чемпіонату Молдови «Зімбру», який цього сезону посідає у турнірній таблиці друге місце.

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При цьому новачки «помаранчево-чорних» — болівійський захисник Дієго Арройо та бразильський нападник Кауа Еліас — лише прибули до «Шахтаря» і участі в матчі не брали.

«Шахтар» (Україна) — «Зімбру» (Молдова) — 3:0

«Шахтар»: Різник (Фесюн, 46), Педро Енріке (Азаров, 46), Бондар (Фарина, 46), Матвієнко (Грам, 46), Вінісіус Тобіас, Криськів (Бондаренко, 46), Судаков (Назарина, 46), Марлон (Глущенко, 46), Швед, Кевін (Невертон, 46), Педріньо (Траоре, 46).

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Голи: Кевін (23), Бондаренко (60, з пенальті), Швед (86).

На 48-й хвилині воротар «Шахтаря» Фесюн парирував пенальті.

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Додамо, що в товариських матчах, що залишилися, підопічні Марино Пушича зіграють з представниками Латвії — нещодавнім єврокубковим суперником «Динамо» РФШ (13 лютого) і «Аудою» (17 лютого). Виступи в УПЛ «Шахтар» відновить 24 лютого поєдинком із «Лівим берегом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав у турецькі клуби Данила Сікана, Тараса Степаненка та Олександра Зубкова.

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Фото ФК «Шахтар»

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