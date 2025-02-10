Кремль втрачає контроль: чому такий висновок зробили у Великій Британії

путін втратив базу для свого Середземноморського флоту, кілька ключових аеропортів-хабів для підтримки інших операцій по всьому світу, велику тренувальну базу в Сирії, яку мав за часів Башара Асада. Він не міг цим скористатися вже кілька років через війну, яка тривала всередині Сирії і яку підтримував режим путіна. Крім того, кремль втратив бази збору розвідувальних даних, зауважив полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем.

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«Після цього він втратив певний вплив. Наприклад, у відносинах з Іраном. Також сприйняття цього в Китаї та інших регіонах не сприятиме позитивному іміджу путіна. Тому це величезне приниження для нього. Для того, щоб побудувати морський порт і військові аеропорти, потрібно понад 5 років. У Лівії все ще є великий західний вплив. Тому Захід буде тиснути, аби там не дозволили росії цього зробити. Та й навряд чи країни захочуть співпрацювати з москвою, бо рф у слабкому становищі через те, що вона робить всередині України. Російська економіка у надзвичайно складній ситуації», - зазначає експерт.

На думку експерта, рф опиняється у дедалі більше безвихідному становищі. Це чи не більше приниження для путіна, ніж успішні атаки, які Україна щодня здійснює на російську нафтову інфраструктуру.

«Не впевнений, що путін і його режим впадуть разом із російською економікою. Але економіка та здатність росії продовжувати вести війну проти України на тому рівні, на якому вона це робила, будуть обмежені протягом 2025 року», — резюмує Філіп Інґрем.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, скільки паливних підприємств росії пошкодила Україна.

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