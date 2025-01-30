Енергетична безпека Європи опиниться під загрозою: ЗМІ про вплив рф на Лівію

росія змушена відмовитися від своєї єдиної військово-морської бази в Середземному морі. Нове місце вже є, але воно може стати проблемою не лише для путіна. Російська військова присутність у Сирії розпадається. Колишня захисна сила ексдиктатора Башара аль-Асада стикається з руїнами своєї багаторічної діяльності. Нові правителі Сирії більше не хочуть, щоб росія діяла з їхнього власного узбережжя. путін змушений передислокувати свої збройні сили. Ймовірно, він обрав Лівію в якості нового місця дислокації. Це може стати проблемою для Європи, але і для росії це не позбавлене перешкод. Після падіння Асада деякий час було незрозуміло, яке майбутнє чекає на російські війська в Сирії. Однак зараз Сирія в односторонньому порядку скасувала контракт, який передавав москві право користування портом Тартус. Угода 2019 року була розрахована на 49 років і надавала росії прямий доступ до Середземного моря.

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За даними німецької газети Bild, дипломатичний та економічний тиск ЄС на нову владу в Дамаску також призвів до того, що Сирія тепер хоче відновити контроль над портом. Під час своїх поїздок до Дамаска і Ер-Ріяда міністр закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок чітко виступала за виведення російських військ з Сирії. Вона неодноразово підкреслювала, що для Німеччини це також питання європейської безпеки, пише t-online.

Десятиліттями росія діяла з Тартуса, де знаходилися військові кораблі та атомні підводні човни. Гавань забезпечувала російську військову присутність у Середземному морі, слугувала базою для військово-морських навчань і була центром російської діяльності в Африці. За даними американського Інституту вивчення війни, на сході Лівії дислокуються 1 800 російських бійців. Крім того, в інших африканських країнах, військові уряди яких дружні до росії, перебуває кілька тисяч осіб.

З початку грудня з'являється все більше ознак того, що росія виводить велику кількість військової техніки і військ з Сирії. Наприклад, були помічені торгові судна, оснащені великими вантажними кранами, які прямували до порту Тартус. Крім того, дані польотів, проаналізовані CNN, показують, що з середини грудня з бази Хмеймім щодня злітав щонайменше один російський транспортний літак типу Ан-124 або Іл-76, які мають велику вантажопідйомність. Пункт призначення: Аль-Хадім, військова база поблизу Бенгазі в Лівії.

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За даними французьких військових експертів, росія вже більше року веде переговори про створення військово-морської бази на східному узбережжі Середземного моря. Ймовірно, розглядаються лівійські Бенгазі або Тобрук.

Однак росія вже знайшла проміжну альтернативу для авіабази Хмеймім. Росіяни вже деякий час знаходяться в Аль-Хадімі і постачають звідти найманців і зброю для підтримки генерала Хафтара (верховний головнокомандувач Лівійської національної армії — Авт.). Неподалік також був побудований «комплекс безпеки» для російських військ, дислокованих в Африці.

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Перспектива збільшення російської військової присутності в Лівії викликала занепокоєння серед представників НАТО. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив італійській щоденній газеті «La Repubblica»: «Російські кораблі і підводні човни в Середземному морі завжди викликають занепокоєння, особливо коли вони знаходяться від нас не за 1000 кілометрів, а лише за два кроки».

Крім того, російські війська можуть ще більше дестабілізувати і без того складну політичну ситуацію в Лівії. Це може призвести до збільшення міграційних потоків до Європи. Енергетична безпека Європи також опиниться під загрозою, якщо нафтогазові ресурси Лівії опиняться під російським впливом. У 2023 році імпорт природного газу з Лівії становив трохи менше одного відсотка від загального європейського імпорту природного газу.

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За словами Джалеля Харчауї, дослідника британського аналітичного центру Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, росія досі не розмістила в Лівії жодного військового корабля чи атомного підводного човна.

«Це також розумно, тому що такий крок міг би спровокувати мобілізацію НАТО», — каже Харчауї в інтерв'ю CNN.

Для росії Лівія в деяких відношеннях є поганою заміною Сирії. Транспортні літаки можуть дістатися до Лівії з росії лише за умови, що їм буде дозволено пролітати над Туреччиною, що дає турецькому президенту Реджепу Тайіпу Ердогану важелі впливу.

На думку Ульфа Лессінга, керівника Сахельської програми Фонду Конрада Аденауера в Малі, у путіна також можуть виникнути проблеми і з його партнером Халіфою Хафтаром.

«Хафтар часто змінює свої прихильності, контролює лише половину країни і у свій 81 рік вже не є перспективною фігурою», — каже Лессінг в інтерв'ю CNN.

Хоча путін намагався представити падіння Асада як незначну подію, виведення військ з Сирії є крахом російських амбіцій в Африці. Уряди африканських країн тепер, ймовірно, двічі подумають про те, чи може москва гарантувати їхню безпеку.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Африканський Ріг стоїть на порозі війни, про яку ніхто не говорить.

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