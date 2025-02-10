Хек з паприкою в духовці: приготуйте корисну та ситну вечерю
Чи можна приготувати щось цікаве зі звичайного хека? Так, а допоможе в цьому звичайна паприка, яка надасть чудового смаку й гарного вигляду. Така страва готується просто й швидко. Ефектний вигляд має, якщо подавати порційно — кожному окремо в «човниках» з фольги, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Хек з паприкою в духовці
Потрібно:
2 тушки хека,
сіль,
суміш мелених перців,
лимонний сік
Додатково: 1 ч. л. солодкої паприки, 4 ч. л. олії, дрібка солі (вистачає на одну рибу)
Приготування
З'єднати паприку, олію та дрібку солі. Рибку розморозити, видалити плавники, хребет, добре промити, просушити. Можна розрізати філе на дві частини, можна лишити цілим.
Додати сіль, суміш перців та лимонний сік. Добре натерти рибу, залишити на 15 — 20 хвилин.
За допомогою силіконового пензлика нанести на рибу суміш з паприки та олії. Перекласти на лист фольги. Згорнути фольгу, можна у вигляді «човника».
Запікати в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180−200 градусів близько 25−30 хвилин. Подавати запеченого хека з паприкою з овочевим салатом, наприклад з капусти, та картопляним пюре.
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Фото pixabay53
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