Пиріг з чорною смородиною: ситна випічка, яку просто готувати

Ідеальне доповнення до горнятка кави або чаю. Вологий, в міру солодкий пиріг з легкою кислинкою. Цікаву нотку надає лимонна глазур, якою покриваються зверху ягоди. Чорну смородину можна брати заморожену, попередньо не розморожувати, крохмалем не пересипати, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Пиріг з чорною смородиною

Потрібно:

2 яйця

300 г цукру

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щіпка солі

300 мл молока

200 г вершкового масла

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400 г борошна

18 г розпушувача

200 г чорної замороженої смородини

Лимонна глазур: 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. ложка холодної води, 70 г цукрової пудри.

Приготування

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Збийте вершкове масло кімнатної температури з цукром. Продовжуючи збивати, введіть по одному яйцю. Додайте молоко кімнатної температури, просіяне борошно з розпушувачем.

Застеліть форму пергаментом, розподіліть тісто, зверху — ягоди чорної смородини. Випікайте при температурі 180 градусів 50−60 хвилин.

Через 5 хвилин дістаньте пиріг з форми. Для лимонної глазурі перемішайте всі інгредієнти, нанесіть на теплий пиріг. Дайте повністю охолонути. За бажанням посипте зверху цукровою пудрою.

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