Пиріг з чорною смородиною: ситна випічка, яку просто готувати
Ідеальне доповнення до горнятка кави або чаю. Вологий, в міру солодкий пиріг з легкою кислинкою. Цікаву нотку надає лимонна глазур, якою покриваються зверху ягоди. Чорну смородину можна брати заморожену, попередньо не розморожувати, крохмалем не пересипати, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Пиріг з чорною смородиною
Потрібно:
2 яйця
300 г цукру
щіпка солі
300 мл молока
200 г вершкового масла
400 г борошна
18 г розпушувача
200 г чорної замороженої смородини
Лимонна глазур: 1 ст. ложка лимонного соку, 1 ст. ложка холодної води, 70 г цукрової пудри.
Приготування
Збийте вершкове масло кімнатної температури з цукром. Продовжуючи збивати, введіть по одному яйцю. Додайте молоко кімнатної температури, просіяне борошно з розпушувачем.
Застеліть форму пергаментом, розподіліть тісто, зверху — ягоди чорної смородини. Випікайте при температурі 180 градусів 50−60 хвилин.
Через 5 хвилин дістаньте пиріг з форми. Для лимонної глазурі перемішайте всі інгредієнти, нанесіть на теплий пиріг. Дайте повністю охолонути. За бажанням посипте зверху цукровою пудрою.
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