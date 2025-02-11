Брауні у вигляді серця до Дня закоханих: декоруйте свіжими ягодами
Що ближче День святого Валентина, то більше ідей святкової випічки ми бачимо в інтернеті. Але є один нюанс. Довіряти варто лише перевіреним рецептам, якщо ви не хочете зіпсувати продукти, даремно витратити час і не отримати результату, про який мрієте.
Рецепти кулінарки Елли Іванової перевірені на практиці. Як, наприклад, рецепт сендвіча-сердечка — неймовірно красивих і ніжних ласощів.
- Приготуємо смачний брауні з горішками кеш'ю та родзинками, — каже Елла Іванова. — Рецепт дуже простий. Ласощі вишукані!
Брауні з родзинками та горішками
- 220 г шоколаду
- 130 г цукру
- Сіль
- 2 яйця
- 150 г вершкового масла
- 50 г борошна
- 20 г родзинок
- 70 г горіхів
Збити яйця з цукром. Розтопити шоколад і вершкове масло. Горішки підрум'янити на сковороді. З'єднати збиті з цукром яйця з масляно-шоколадною сумішшю. Додати родзинки, горішки та борошно. Тісто помістити у формочки у вигляді серця.
Випікаємо за 180−200 градусів приблизно 25 хвилин.
Дати охолонути. Потім помістити в холодильник.
Прикрасити при подачі свіжими ягодами.
І смачного!
Нагадаємо рецепт «Наполеона» у склянках — оригінальну ідею відомого десерту.
Фото з альбому Елли Іванової26
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