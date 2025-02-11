41.37 / 41.93 42.84 / 43.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Брауні у вигляді серця до Дня закоханих: декоруйте свіжими ягодами

22:00 11 лютого 2025
Брауні у вигляді серця. Фото Елли Іванової

Що ближче День святого Валентина, то більше ідей святкової випічки ми бачимо в інтернеті. Але є один нюанс. Довіряти варто лише перевіреним рецептам, якщо ви не хочете зіпсувати продукти, даремно витратити час і не отримати результату, про який мрієте.

Рецепти кулінарки Елли Іванової перевірені на практиці. Як, наприклад, рецепт сендвіча-сердечка — неймовірно красивих і ніжних ласощів.

- Приготуємо смачний брауні з горішками кеш'ю та родзинками, — каже Елла Іванова. — Рецепт дуже простий. Ласощі вишукані!

Брауні з родзинками та горішками

  • 220 г шоколаду
  • 130 г цукру
  • Сіль
  • 2 яйця
  • 150 г вершкового масла
  • 50 г борошна
  • 20 г родзинок
  • 70 г горіхів

Збити яйця з цукром. Розтопити шоколад і вершкове масло. Горішки підрум'янити на сковороді. З'єднати збиті з цукром яйця з масляно-шоколадною сумішшю. Додати родзинки, горішки та борошно. Тісто помістити у формочки у вигляді серця.

РЕКЛАМА

Випікаємо за 180−200 градусів приблизно 25 хвилин.

Дати охолонути. Потім помістити в холодильник.

Прикрасити при подачі свіжими ягодами.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт «Наполеона» у склянках — оригінальну ідею відомого десерту.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

26

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Індійська астрологія

Близнюкам — розширення бізнесу, а Скорпіонам — терпіння: поради індійських астрологів на 11 лютого

Сіль в туалеті

Зробіть як в Німеччині: стало відомо, чому варто щотижня засипати сіль в унітаз

Лілія Ребрик

Вже відчуваю: Лілія Ребрик вразила зізнанням

Літак Су-25

Подвійна втрата: чому знищення навіть одного Су-25 непоправне для окупантів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту