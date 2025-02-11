Трамп шокував заявою, що «Україна одного разу може стати російською»

За словами президента США Трампа, який вже зробив три великих подарунки путіну, абсолютно незрозуміло, чи збереже Україна свою державність у майбутньому. Незалежно від результату війни, він чекає чогось натомість за підтримку США — і називає надзвичайно високу суму, повідомляє New York Post.

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«Україна може домовитися, а може і не домовитися. Можливо, одного разу вони будуть під росіянами, а можливо, ні», — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News, яке вийшло в ефір проти ночі 11 лютого.

Незалежно від результату російського вторгнення, Трамп вимагає компенсації за надану допомогу США.

«Ми матимемо всі ці гроші в Україні, і я кажу, що хочу їх назад, — сказав Трамп. — Можливий еквівалент, наприклад, рідкісні метали вартістю 500 мільярдів доларів».

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Президент України Зеленський вже продемонстрував свою готовність до американських інвестицій у природний бізнес. Офіційної остаточної домовленості поки немає, хоча Дональд Трамп стверджує, що Київ, по суті, погодився з його вимогами.

Також незрозуміло, звідки Трамп взяв суму в 500 мільярдів доларів США. Раніше він заявляв, що його країна підтримала Україну понад 300 мільярдами доларів. Фактично станом на кінець жовтня 2024 року Сполучені Штати надали Україні майже 120 мільярдів доларів допомоги (фінансової, гуманітарної, військової).

Трамп, який неодноразово висловлювався проти військової допомоги США Києву, наполягає на швидкому припиненні війни. Під час виборчої кампанії республіканець обіцяв завершити війну протягом «24 годин» — тепер він каже, що «шість місяців» — це часовий горизонт.

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Україна небезпідставно побоюється, що може бути змушена піти на поступки москві, якщо війна закінчиться, і вимагає від Вашингтону суворих гарантій безпеки для будь-якої угоди з росією. Минулого тижня Трамп оголосив, що «ймовірно» незабаром особисто зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Наступної п'ятниці віце-президент Трампа Венс планує зустрітися із Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки. Крім того, за інформацією США, 20 лютого Україну має відвідати новий спецпредставник США з питань України та росії Кіт Келлог.

Раніше повідомлялося, що на думку російських і західних експертів, путін дуже близький до досягнення своїх цілей та у нього мало стимулів сідати за стіл переговорів, як би президент США Дональд Трамп не вмовляв і не погрожував йому.

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