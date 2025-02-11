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Стиль життя

Як продовжити життя троянд у вазі: ці поради французьких квітникарів варто взяти на замітку

22:27 11 лютого 2025
Троянди

Троянди — один із найпопулярніших подарунків до Дня святого Валентина. Як приємно отримати такі квіти! Але свято минає, і так хочеться, щоб вони стояли у вазі якомога довше.

Як зберегти таку красу на більш тривалий період?

Французькі квітникарі радять постійно підрізати стебло квітки. Воду у вазі періодично потрібно міняти. Цукор у воду, на їхню думку, додавати не варто, тому що троянда може швидко «ожити», але і настільки ж швидко зів'янути. І ще один невеликий секрет: свіжозрізана троянда проживе довше, якщо на 6−7 годин на добу її поміщати в холодильник.

Цікаво, що зрізані вранці троянди стоять у вазі довше.

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Звичайно ж, термін життя квітки залежить і від її стану від самого початку. Іноді продаються квіти вже не першої свіжості, але це ретельно маскується декором.

Щоб спогади про квіткову композицію дарували вам приємні емоції довше, сфотографуйте букет на пам'ять. Також красиву квітку або її пелюстки можна акуратно засушити.

Нагадаємо про те, що треба зробити, щоб тюльпани довше стояли у вазі.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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