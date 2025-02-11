«Я тебе попередив»: батько Дженніфер Еністон застерігав її щодо Бреда Пітта

Батько Дженніфер Еністон, яка нещодавно звернулась до шанувальників, Джон одного разу попередив її про емоційні втрати, які приносить акторська кар’єра. Попри те, що вона побудувала дуже успішну кар’єру в Голлівуді, його застереження виправдалося так, як ніхто не очікував, через її болісний розрив з Бредом Піттом, пише timesofindia.

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До того, як Дженніфер Еністон стала відомою завдяки своїй знаковій ролі Рейчел Грін у «Друзях», її батько, актор-ветеран Джон Еністон, висловлював занепокоєння щодо її входження в індустрію розваг. Джон відомий своєю роллю у фільмі «Дні нашого життя». Він знав, наскільки жорстким може бути Голлівуд.

Одного разу Дженніфер пригадала в розмові, як батько, дізнавшись про її кар’єрні прагнення, сказав: «Добре, я тебе попередив». Пізніше вона пояснила, що найбільше його хвилювала не боротьба за успіх, а емоційні виклики, пов’язані з постійним неприйняттям і критикою.

Попри ці побоювання, кар’єра Еністон стрімко пішла вгору та вона стала однією з найулюбленіших актрис Голлівуду. Однак хоча вона й не зіткнулася з професійним розривом, якого боявся її батько, вона пережила емоційний удар в особистому житті.

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Дженніфер Еністон і Бред Пітт вперше перетнулися у 1994 році, але офіційно почали зустрічатися у 1998 році. Їхній роман швидко став сенсацією у ЗМІ, а коли вони одружилися у 2000 році, їх вважали найкращою парою Голлівуду. На жаль, їхньому шлюбу прийшов кінець у 2005 році через роман Пітта з Анджеліною Джолі.

Хоча Еністон закликала людей перестати зациклюватися на минулому, її розставання з Піттом залишається одним з найбільш обговорюваних у Голлівуді навіть сьогодні. Проте тепер Дженніфер та Бред підтримують дружні стосунки, час від часу зустрічаючись на різних заходах.

Хоча Еністон має розбите серце, вона процвітає та продовжує домінувати в Голлівуді своїми ролями, які схвалюються критиками, доводячи, що попередження її батька — хоч і правдиві — ніколи не заважали їй досягти успіху.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Дженніфер Еністон розвінчала популярну мантру про здоров’я.

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Фото The Hollywood Reporter

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