Ледачі гамбургери з лаваша: швидкий і смачний рецепт від Alina FooDee

Страви з лаваша та фаршу — безпрограшний варіант навіть для молодих господинь. Їх можна готувати як для несподіваних гостей, так і в якості основної страви для своєї родини (звісно, найбільше вони сподобаються дітям), вважає українська блогерка Alina FooDee.

ВІДЕО ДНЯ

«Це неможливо смачно! Схоже на соковиті гамбургери, але приготувати дуже швидко та просто! Якщо Ви хочете здивувати та порадувати свою сім'ю смачною стравою на обід чи вечерю, то цей рецепт саме те, що потрібно», — говорить вона.

Для приготування візьміть:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль, чорний мелений перець;

кетчуп або томатний соус — 1 ст.л.

Соус:

РЕКЛАМА

кетчуп або томатний соус — 3 ст.л.;

сметана — 100 г;

гірчиця — 1 ч.л.;

мариновані огірки — 35−40 г.

Додатково:

листя салату айсберг або пекінської капусти;

цибуля — 0,5 шт.;

помідор — 1−2 шт.;

лаваш — 12 коржів (діаметр 10−12 см).

Приготування

Спочатку приготуйте м’ясну начинку. Для цього подрібніть цибулю і часник та обсмажте на сковороді. Додайте яловичий фарш, розбиваючи грудочки лопаткою.

РЕКЛАМА

Посоліть, поперчіть, а також додайте томатний соус або кетчуп.

Для приготування оригінального соусу змішайте дрібнорізані мариновані огірки з томатним соусом та сметаною. За бажанням додайте гірчицю.

Окремо наріжте цибулю «пір'ячком», помідори — слайсами, салат «Айсберг» — частинами.

На кожен лаваш викладіть обсмажений фарш, полийте соусом з огірками, викладіть овочі.

РЕКЛАМА

Згорніть лаваші з начинкою човниками і викладіть на велику тарілку, утримуючи їхню форму за допомогою склянок.

«Справді, дуже схоже на бургер чи гамбургер», — говорить авторка рецепту, пропонуючи за бажанням додати в начинку і плавлений сир пластинами.

Також зверніть увагу на рецепт «гнізд» з фаршу з грибною начинкою, які запропонував приготувати на вечерю фудблогер Олексій Міль.

72

Читайте нас у Facebook