Оскільки новообраний президент Дональд Трамп продовжує формувати свою команду напередодні свого повернення до влади в січні, його призначення викликали побоювання, що він помститься тим, хто, на його думку, його зрадили. Експерт попереджає, що вибір щодо його вищої команди матиме «катастрофічний» вплив на Україну та стабільність у Європі на тлі зростаючих страхів початку Третьої світової війни, пише The Mirror.

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Кейр Джайлз, автор і дослідник, який вивчає росію, сказав виданню: «Добре відомо, що Трамп, як і путін, схильний віддавати перевагу лояльності, а не досвіду та компетентності. Але ступінь, в якому це було реалізовано в його новому кабінеті, шокувало навіть досвідчених спостерігачів. Решта спільноти національної безпеки буде стривожена призначеннями в адміністративні гіганти, такі як Міністерство оборони, але вони будуть ще більше стривожені призначеннями на посади в розвідці. Це матиме негайний негативний вплив на міжнародну співпрацю. у розвідці між США та їх найближчими партнерами».

Експерт додав, що це навряд чи стане стримуючим фактором для адміністрації Трампа, яка оголосила, що у них є зовсім інші пріоритети, ніж міжнародна співпраця.

«Це буде катастрофічно для регіональної нестабільності в Східній Європі та Україні. Але ми це знали. Не дивно, що це швидко розвивається як найгірший сценарій для захисту Європи. Але європейські лідери повинні звинувачувати тільки себе. Той факт, що вони так панічно реагують на прибуття Трампа, є наслідком невиконання обов’язків. Здається, велика частина тривоги пов’язана з тим, що європейські уряди тепер повинні зіткнутися з власною відповідальністю за захист своїх країн та громадян».

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Як тільки війна в Україні тимчасово припиниться, росія зможе відновити свої збройні сили набагато швидше, вважає дослідник.

«Це дасть росії шанс зробити наступний крок проти наступної цілі. Єдине питання в тому, де і як. Розвідувальні спільноти по всій Європі з упевненістю очікують цього. Ми також повинні слухати, що путін говорить про свою місію відновити імперську росію та контроль над територіями за її межами, щоб знати, що він не збирається зупинка на Україні».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Європі ідея «території в обмін на мир в Україні» для переговорів з путіним вже не викликає обурення.

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