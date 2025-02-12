Млинці з оселедцем: смачна старовинна страва, яка вийде у кожної господині

Яких тільки млинців не готують наші господині — і сирні, і зелені, і з вареної картоплі… А млинці з оселедцем — страва, яку готували ще наші бабусі. Часто млинці у неділю подавали до гарячих страв замість хлібу. Готуються вони легко, але дуже смачні. Рекомендується смакувати з юшкою з сушених грибів, поділилась господиня з Рівненщини Ірина Борищук.

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Складники: 3 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

Дріжджі

250 мл теплої води

500 г пересічної муки

Оселедець

Приготування:

Дріжджі, сіль і цукор перетерти до однорідної маси. Додати воду та ретельно перемішати. Всипати муку і розмішати до однорідної маси, щоб готове тісто було схоже на густу сметану.

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Накрити рушником і поставити у тепле місце, щоб маса збільшилася у два рази. Знову ретельно перемішати і дати тісту підійти.

Оселедець почистити від кісток та порізати на шматочки. На розігріту пательню ложкою положити тісто, зверху покласти шматочок оселедця, і накрити тістом. Посмажити з обох боків, щоб млинець посмажився у середині. Страва готова — смачного!

Нагадаємо рецепт печінкового рулету — смачної та дуже легкої у приготуванні закуски.

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