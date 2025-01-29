Сирні млинці: як приготувати смачний та поживний сніданок

Це чудовий рецепт солодких, але корисних млинців. Вони смачні, ароматні та дають відчуття ситості. Подавайте їх, наприклад, зі збитими вершками або варенням. Вони чудово смакують з цукровою пудрою, медом чи сиропом, а також зі свіжими фруктами. Для менш калорійного варіанту беріть йогурт, пише aniagotuje.pl.

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Інгредієнти:

нежирний або напівжирний сир — 250 г

борошно — 50 г

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велике яйце — 1 шт.

ванільний цукор — пакетик 16 г

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олія для смаження — 30 г

Приготування

В миску покладіть 250 г сиру (розкришеного в руках або розім’ятого виделкою). Збийте одне велике яйце та додайте пів склянки пшеничного борошна й пакетик ванільного цукру. Все ретельно перемішуємо в дуже густе тісто.

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Виберіть посуд з товстим дном для смаження та нагрійте. Влийте трохи олії. Починайте викладати тісто, формуючи млинці. Кожен млинець — близько столової ложки тіста. Розрівняйте млинці діаметром приблизно 7 см.

Не переміщайте млинці, поки вони знизу злегка не підрум’яняться. Смажте їх на середньому або трохи нижче середнього вогні. На кожному боці приблизно 3 хвилини. Якщо вони занадто швидко підрум’яняться, зменште вогонь. Другий бік зазвичай смажиться трохи швидше. Перевертати сирні млинці найкраще пласкою кухонною лопаткою.

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