Розрив: Оля Полякова вразила неочікуваною стриманістю

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно гнівно звернулася до хейтерів, вразила мережу новими світлинами. На своїй сторінці у соціальному додатку артистка позує у довгій сірій лаконічній сукні та леопардовому кардигані. За словами Полякової саме так має виглядати жінка із внутрішньою силою та жіночністю.

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«Коли внутрішня сила зустрічається з жіночністю», — підписала світлини артистка.

Шанувальники відреагували на фото Олі схвальними оцінками та зауважили, що нарешті вона позує у скромному, не сексуальному вбранні.

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«Дуже розкішний образ! — написали у коментарях. - І головне, що зчитується тут ніжність, жіночність та грація. Вам дуже пасує!»

«Вишукана кішечка й водночас пантера, — нагородили співачку компліментами. - Розрив».

«Ви мій приклад! - зізналася шанувальниця. - На вас орієнтуюсь по життю і карʼєрі!)»

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова оголила груди «на честь» свого дня народження.

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