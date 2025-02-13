Як вибрати подарунок до Дня святого Валентина в останній момент: деякі ідеї вас здивують

Багато хто купує подарунки заздалегідь. Такий підхід дає можливість ретельно обміркувати ідею, зважити всі за й проти покупки тієї чи іншої речі. Але є чимало й тих, хто купує подарунок, як то кажуть, в останній момент. І якщо ви належите саме до цієї категорії людей, то ці поради вам варто взяти до уваги.

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Чудовим подарунком можуть бути екзотичні фрукти. Важливо ефектно оформити такий набір, помістивши в кошик із натуральної лози або крафтову упаковку. Альтеративою можуть бути солодощі — наприклад, цукерки ручної роботи або набір тістечок. Такі ласощі можна купити в ресторані або кондитерській.

Можна подарувати й набір з делікатесних сирів. Цей подарунок оцінять, якщо адресат розуміється на сирах і є їхнім поціновувачем. Також можна дарувати рибні делікатеси — наприклад, ікру. І знову ж таки за умови, що людина це любить і оцінить.

Доповніть смачний подарунок «валентинкою» з освідченням у коханні чи власним віршем.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про наймодніші троянди до Дня святого Валентина.

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Фото Ольги Сметанської

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