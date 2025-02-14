Як випрати рушники, щоб вони служили багато років

Багато хто думає, що рушники, мабуть, не призначені для того, щоб служити довго. Якщо за ними належним чином доглядати, типовий термін служби рушників становить близько двох років. Менше, якщо вони інтенсивно використовуються, і більше, якщо вони призначені переважно для краси, пише realsimple.

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І якщо ваші рушники швидко вицвітають, можливо, це пов’язано з тим, як ви їх доглядаєте та перете. Експерти радять прати банні рушники кожні три-п'ять разів у холодному режимі. Головне правило — холодна вода або низький нагрів. Висока температура спричиняє усадку та з часом послаблює волокна бавовни, через що вони стають менш м’якими.

Якщо ви час від часу перете рушники у гарячій воді, тому що хтось із ваших домочадців захворів, або ви випадково висушили їх при високій температурі, не засмучуйтеся. Одно гаряче прання не зробить біди, але повторний вплив гарячої води та високої температури сушіння зменшить термін служби рушника. І загалом рушники стають жорсткими та хрусткими!

Прати рушники разом з одягом — не треба. Використання додаткового миючого засобу насправді не зробить ваші рушники чистішими. Занадто велика кількість миючого засобу з часом може призвести до згрубіння рушників, які вам доведеться замінити раніше, ніж ви очікували, тому менше — це дійсно краще. Не періть занадто багато рушників одночасно. Переповнена пральна машина навряд чи очистить ваші рушники. Тому, якщо необхідно, розділіть цей надзвичайно великий вантаж на два менших.

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Ваші білі рушники виглядають трохи брудними? Ви випадково забруднили один під час змивання макіяжу? Утримайтеся від спокуси використовувати відбілювач. Його сувора формула може завдати шкоди тканинам. Замість цього подумайте про використання очищувача на основі кисню для освітлення та точкової обробки плям.

Краще уникати пом’якшувачів тканини та сушильних домішків, тому що їх залишки вплинуть на поглинання і за іронією долі зроблять рушники жорсткими. Замість цього додайте трохи білого оцту під час циклу полоскання, щоб природним чином пом’якшити й освіжити рушники.

Також гарна ідея купувати високоякісні рушники. Звичайно, має сенс купувати менш дорогі рушники, якщо у вас обмежений бюджет, але вони не прослужать так довго, і це може коштувати вам більше в довгостроковій перспективі.

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