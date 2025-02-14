Пийте цей напій за дві години до сну, щоб схуднути: перевірений спосіб боротьби із зайвою вагою

Те, що ви вживаєте перед сном, впливає на ваше здоров'я і фігуру. Якщо ви хочете підтримати процес схуднення, обов’язково спробуйте напій з чотирьох продуктів, які ви точно знайдете на своїй кухні, пише видання zywienie.medonet.pl.

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Приготування цієї суміші не займає багато часу, але найкраще готувати її за дві години до сну. Вам знадобиться: чашка гарячої води, плоска чайна ложка меду, сік з чверті лимона, щіпка солі, бажано гімалайської.

З’єднайте всі інгредієнти й випийте після охолодження. Це повністю натуральна рідина за рецептом китайської натуральної медицини, яка відновить баланс мікробіоми кишківника, допоможе скинути кілька кілограмів і позбутися зайвої води в організмі.

Цей простий напій підтримує природні процеси схуднення та піклується про наше здоров’я в цілому. Це пов'язано з інгредієнтами продуктів, що містяться в ньому. Мед підтримує обмін речовин і дає відчуття ситості, завдяки чому нам легше контролювати апетит. Це також продукт, багатий антиоксидантами, які захищають організм від багатьох захворювань, включаючи рак і діабет. Крім того, антиоксиданти беруть участь у метаболізмі м'язів і спалюють жирову тканину.

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Лимон, своєю чергою, є джерелом вітаміну С, який підтримує процес детоксикації організму, травлення та зниження ваги. Сіль є неоціненним елементом для підтримки електролітного балансу організму. Це важливо, оскільки під час схуднення електролітний дисбаланс часто виникає внаслідок надмірних фізичних вправ або неправильної дієти. Їх симптоми можуть включати м'язові судоми, зневоднення, серцеві розлади, а наслідки можуть бути навіть летальними.

Раніше експерти назвали найкращі овочі, які сприяють процесу схуднення.

Водночас дієтологи попереджають, що переїдання навіть здорових продуктів додасть зайвих кілограмів, тому обов’язково стежте за їхніми порціями.

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