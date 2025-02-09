День святого Валентина — чудове свято, адже кохання — найголовніше почуття на Землі. Воно окрилює та надихає. Знаменитий співак Френк Сінатра говорив: «Просте „я тебе кохаю“ коштує більше, ніж будь-які гроші». День закоханих — чудова нагода подарувати яскраві незабутні емоції коханій людині. І вже зараз варто подбати про подарунок для своєї другої половинки. Адже немає нічого гіршого, ніж купувати щось спонтанно, в останній момент. Напередодні свята багато провідних медіа світу пропонують читачам гіди з вибору подарунків. Адже щороку тренди змінюються, і ці зміни бажано враховувати. В інтерв'ю «ФАКТАМ» експертка зі стилю Ірина Бейлі розповіла про тренди у подарунках до Дня святого Валентина, а також поділилася ідеями незвичайних способів привітати кохану людину.

«Наразі дуже популярні творчі подарунки»

— Подарунок до Дня святого Валентина має бути оригінальним та персоналізованим, — каже Ірина Бейлі. — Чи знаєте ви, про що мріє ваша кохана людина, що може її порадувати, що стане для неї приємним сюрпризом? Відповіді на ці запитання допоможуть зробити правильний вибір. Наприклад, якщо у вашої другої половинки є хобі, гарною ідеєю подарунка може стати майстер-клас — наприклад, з приготування якихось ласощів. Він може бути навіть бажанішим, ніж вечеря в модному ресторані.

ВІДЕО ДНЯ

Нині дуже популярні творчі подарунки: спільна фотосесія у студії чи незвичайній локації. Прекрасна ідея — подарувати коханій людині на День святого Валентина… капсулу часу. Наповніть коробку листами, фото та іншими пам'ятними дрібницями, які викликають приємні спогади. Відкривши її разом через рік, ви отримаєте море позитивних емоцій. Капсула часу — це символічний та емоційний подарунок, який відображає момент у стосунках та зберігає його для майбутнього. Такий подарунок цінний тим, що дає можливість повернутися до спогадів через якийсь час і відчути ті самі емоції.

— Що ж можна покласти у капсулу часу?

РЕКЛАМА

— Всі предмети повинні бути особистими та значущими для вашої пари. У вік високих технологій та гаджетів особливо цінні листи, написані від руки. Перечитувати їх через роки для людей, які люблять одне одного, — величезне задоволення. Роздрукуйте фотографії, де відображено улюблені моменти вашого життя. Квитки в кіно, на концерт, засушену квітку з першого побачення, камінчик з пляжу, де ви відпочивали — усі ці милі дрібниці помістіть у капсулу часу. Складіть список планів, які ви хочете здійснити разом. Він також стане чудовим доповненням вмісту капсули часу. Напишіть, якими ви бачите один одного через 5−10 років. І якщо без технологій ніяк не обійтися, то створіть відео з побажаннями собі та своїй коханій людині. Збережіть це на флешці, яку теж помістіть у капсулу часу.

«Прекрасна ідея — яскраві подорожі віртуальними музеями з індивідуальним гідом»

— Як має виглядати капсула часу?

РЕКЛАМА

— «Скарбницею» можуть стати красиво декоровані скляні банки або металевий контейнер. Також підійде дерев'яна скринька із замком, якщо ви цінителі вінтажного чи романтичного стилів. Створіть персоналізований контейнер: з гравіюванням, датою створення та датою, коли його потрібно відкрити, наприклад, на ювілей стосунків або в особливий день.

— Які зараз нові тренди у подарунках?

РЕКЛАМА

— Вони відображають глобальні зміни в культурі, турботі про екологію, розвитку науково-технічного прогресу. Сьогодні дуже популярні подарунки з мінімальним вуглецевим слідом — скажімо, вироби із перероблених матеріалів. Це може бути, наприклад, прикраса. Такі подарунки особливо популярні серед молодих пар.

Інтернет сьогодні дозволяє здійснювати недорогі, але дуже яскраві подорожі віртуальними музеями з індивідуальним гідом. А «розумні» пристрої для дому, наприклад лампи з індивідуальним налаштуванням освітлення, створять романтичну атмосферу у вашому просторі. Такі подарунки цікаві та небанальні. І як я вже зазначала, у подарунку дуже важливим є персоналізований підхід. Особливо приємно відчувати, що подарунок унікальний, існує в єдиному екземплярі та створений спеціально для вас. Це може бути приготована спеціально для коханої людини страва, зв'язаний власноруч шарф, вишита футболка, написана для своєї другої половинки пісня чи картина. Такі подарунки не коштують багато грошей, але дуже цінні, адже в них вкладаються особливі емоції.

Ірина Бейлі: «У подарунку дуже важливий персоналізований підхід». Фото з альбому Ірини Бейлі

«Трендовий подарунок для молодят — сертифікат на посадку дерева на честь весілля»

— Багато закоханих одружуються саме у День святого Валентина, вважаючи це за гарну прикмету. А які весільні подарунки наразі актуальні?

— Сучасні весільні подарунки все більше відходять від класичних традицій. Хоча гроші й залишаються найбільш популярним варіантом, особливо якщо молодята планують великі витрати (наприклад, на медовий місяць або покупку житла), самими пам'ятними будуть яскраві неординарні подарунки. Символічним та емоційним подарунком може стати ексклюзивно оформлений альбом, де фіксуватимуться найважливіші події сім'ї.

Якщо наречені — ваші близькі чи друзі, то подаруйте їм те, що пов'язане з їхніми захопленнями. Наприклад, меломанів порадує рідкісна вінілова платівка, а поціновувачів кави — ексклюзивний кавовий сервіз. Якщо ви не дуже добре знаєте пару, цілком доречним буде сертифікат для покупки побутової техніки. А взагалі концепція весільного подарунка у ХХІ столітті дуже змінилася, якщо порівнювати з минулим.

— Як саме?

— Якщо раніше гості дарували молодятам посуд, вази, текстиль, то зараз це вже не так актуально, тому що сучасні пари зазвичай вже мають необхідні для побуту речі. Сьогодні особливо цінуються подарунки-враження: це може бути, наприклад, сертифікат для відвідування незвичайного ресторану чи квитки на концерт знаменитого виконавця. Стрімко зростає інтерес до подарунків із «зеленим» акцентом: наприклад, трендовий подарунок для молодят — сертифікат на посадку дерева на честь весілля. Головне ж у весільному подарунку — те, що він має порадувати та бути пам'ятним.

Раніше «ФАКТИ» називали ТОП-5 подарунків, які не варто дарувати на День святого Валентина.

Фото в заголовку з альбому Ольги Сметанської

65

Читайте нас у Facebook