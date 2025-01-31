Європейці поділяють страх: західні ЗМІ про те, скільки українців підтримують мирні переговори з рф

Неодноразові заяви президента Трампа перед вступом на посаду, що він може закінчити війну, підживлюють страх в Україні та по всій Європі, що він може перекрити життєво важливі поставки американської зброї. Командир спецпідрозділу «Артан» Головного управління розвідки Міноборони заявив, що якщо це станеться, вони з побратимами продовжуватимуть боротися, навіть якщо у них повністю закінчиться зброя.

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Нещодавнє опитування показало, що трохи більше половини українців вважають, що наш уряд повинен вести переговори про припинення вогню з росією - це більш ніж удвічі більше, ніж на початку війни. Але багато українців сказали CBS News, що, хоча вони хочуть миру, він не може настати без умов.

Видання зустрілося з Євгенією Пузьковою в терапевтичному центрі TAPS, організації, заснованій у США для підтримки сімей загиблих військовослужбовців. Вона втратила свого чоловіка Олександра та старшого сина Олексія у війні з росією.

«Якщо не вони, то хто? Мій чоловік без вагань пішов служити, а син пішов за прикладом батька», — сказала вона.

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На запитання, чи підтримає вона переговори про припинення вогню з росією, скорботна вдова і мати загиблого відповіла, що так, «але за умови гарантій безпеки для наших людей».

«Просто заморозити лінію фронту нічого не дасть, — попередила вона. — Тому що через кілька років росія знову вторгнеться».

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Український уряд поділяє цей страх. Мовляв, якщо погодяться, то лише на угоду про припинення вогню, яка супроводжуватиметься гарантіями безпеки, такими як європейські миротворчі сили на місцях або членство в НАТО.

Доктор Михайло Ілик — дитячий анестезіолог, але два роки тому він залишив безпечну роботу в лікарні, щоб використовувати свої навички для допомоги у військових діях. Коли його запитали, чи варті жахливі страждання українського народу, які він бачить щодня, того, щоб захищати свою країну, Ілик без вагань відповів: «Безумовно. Однозначно. Це наша земля. Ми повинні стояти на ній до останнього».

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Раніше повідомлялася думка професора міжнародних відносин у Військовій академії США Роберта Персона про те, що вiйна в Україні може закінчитися лише на фронті.

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