Найкращий снек: дієтологиня розвіяла міфи про попкорн

Вечорами з сім’єю ми час від часу занурюємось у якісь фільми, хрустимо попкорном і хоч трохи втікаємо від реальності. Чи хороший цей снек і які має «підводні камені», пояснює дієтологиня Ольга Гордієвич.

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«Попкорн в чистому вигляді навіть дуже добрий перекус. Він готується з цільних зерен — джерело клітковини. Також цей снек має хорошу кількість білка (більше, ніж у хлібі, деяких бобових, овочах, картоплі чи пластівцях). А ще містить багато вітамінів: тіамін, рибофлавін, нікотинову кислоту та інші. Це чудове джерело необхідних мінералів: фосфор, залізо, кальцій. Без перебільшення, попкорн найкращий снек серед інших швидких смаколиків!»

Ложка дьогтю, каже дієтологиня, як завжди, додається нами власноруч.

«Жири (олія, масло, трансжири), роблять його калорійнішим та шкідливішим для організму. Сіль — її необхідно обмежувати, солодка карамель — це додаткові калорії та цукри, — нагадує Гордієвич. — Смакові синтетичні додатки — це не здорово, особливо дітям. Обирайте приготовлений вдома попкорн із сухих зерен у домашньому апараті без жиру, додати при цьому натуральні спеції помірковано. Можна використати сванську сіль, тертий пармезан, трави, хмелі-сунелі тощо. Готуйте на сковорідці чи в духовці із невеликою кількістю якісного жиру, додатки — помірковано до смаку. Деякі дієтичні рекомендації радять попкорн без обмежень, якщо він домашнього приготування без надміру додатків. В такому вигляді підтримують його вживання й кардіологи, адже велика кількість клітковини та мала калорійність — знахідка для людей, які їдять багато переробленої їжі та недобирають овочів та цільних злаків».

Якщо ваша сім’я любить ласувати попкорном, то, зазначає Гордієвич, варто подумати про домашній мініапарат для його виготовлення без жиру.

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