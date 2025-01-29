Це різко прискорює процес старіння: дієтологи про небезпечні продукти та способи приготування

Процес старіння — природне явище. Багато досліджень показують, що ми старіємо, тому що наші клітини старіють. Це призводить до ослаблення тканин і органів. Також підвищується ризик розвитку багатьох захворювань у літньому віці, пише dietetycy.org.pl. Неправильний раціон може прискорити процес старіння і розвиток багатьох захворювань. Якщо ми їмо занадто багато продуктів, які пройшли обробку, то стаємо вразливішими до запалень.

ВІДЕО ДНЯ

Сіль є в раціоні кожної людини. Вона є інгредієнтом багатьох продуктів. Продукти з високим ступенем обробки, наприклад, білий хліб і страви фастфуд, містять велику кількість цього інгредієнта. Надлишок солі шкодить здоров'ю. Може сприяти розвитку гіпертонії, підвищує ризик інсульту. Занадто багато простих цукрів у раціоні негативно позначаються на стані шкіри. Прості цукри включають в основному глюкозу, фруктозу й галактозу. Особливо несприятливо вони впливають на структуру колагену. Колаген відповідає за пружність шкіри та її здоровий вигляд. Через надмірне споживання цукру колагенові волокна втрачають міцність на розрив. Шкіра втрачає еластичність і пружність, а рівень її зволоженості знижується. Це призводить до утворення зморшок і прискореного старіння клітин шкіри.

Фастфуд у надмірних кількостях негативно впливає на здоров'я. Це джерело трансжирів, які виробляються гідрогенізацією рослинної олії. Надмірне їх споживання може мати дуже небезпечні наслідки для нашого здоров’я. Трансжири підвищують рівень «поганого» холестерину, а його висока концентрація збільшує ризик розвитку атеросклерозу. Вони також сприяють запаленню, що прискорює процес старіння.

Алкоголь істотно впливає на вироблення вільних радикалів. Таким чином, це сприяє розвитку окислювального стресу. Цей стан негативно впливає на печінку, кровоносну систему та пришвидшує старіння шкіри. Вільні радикали послаблюють колагенові волокна шкіри та перешкоджають утворенню колагену. З цієї причини шкіра алкоголіків швидше старіє. Їм бракує колагену, який відновлює та зміцнює волокна шкіри. Надмірне вживання алкоголю знижує засвоєння багатьох поживних речовин. Серед іншого може виникнути дефіцит селену, вітамінів С, А і Е. Вони є антиоксидантами і захищають організм від негативного впливу вільних радикалів. Однак алкоголь перешкоджає їх всмоктуванню з травного тракту. Дефіцит антиоксидантів призводить до розвитку окислювального стресу, а потім до запалення.

РЕКЛАМА

Термічна обробка при дуже високих температурах сприяє утворенню токсичних для організму сполук. Йдеться в основному про приготування на грилі та смаження. Дієта, багата стравами на грилі, є джерелом бензопірену та гетероциклічних ароматичних амінів. Це канцерогенні сполуки, які можуть викликати пошкодження ДНК. Вони містяться у великій кількості в продуктах, які досить сильно карбонізовані. В основному це стосується смаженого на грилі червоного м’яса, але ці сполуки також можна знайти в овочах на грилі. При невідповідній термічній обробці утворюються мутагенні сполуки. Вони пошкоджують наші клітини і тим самим прискорюють процес старіння.

Підсолоджені газовані напої є переважно джерелом простих цукрів. Для них характерний високий глікемічний індекс. Це означає, що вживання таких продуктів може призвести до різкого підвищення рівня глюкози. Це дуже несприятливо, оскільки підвищує ризик розвитку діабету II типу. Через високий вміст простих цукрів підсолоджені газовані напої негативно позначаються на стані шкіри. Високий глікемічний індекс порушує вироблення колагену, і шкіра не може відновлюватися. Тому процеси старіння відбуваються швидше.

Супи швидкого приготування та інші готові страви є джерелом простих цукрів, насичених жирних кислот і солі. Це висококалорійні продукти, які сприяють розвитку ожиріння. Продукти швидкого приготування характеризуються високим глікемічним індексом. Тому, попри високу калорійність, вони не дають насичення. Рівень глюкози в крові швидко підвищується, що може призвести до розвитку діабету II типу. Насичені жирні кислоти, сіль і цукор у надмірних кількостях викликають запалення в організмі. Воно прискорює процеси старіння організму і сприяє розвитку багатьох захворювань. Раціон, багатий продуктами швидкого приготування, негативно впливає на кровоносну систему та стан шкіри.

РЕКЛАМА

Продукти, які пройшли обробку, — це, зокрема, шинка, ковбаси та бекон. При надмірному вживанні цих продуктів підвищується ризик розвитку багатьох захворювань. Вони можуть викликати діабет II типу, хвороби серця та рак. Особливо несприятливо смажити й готувати на грилі червоне м'ясо. При цьому утворюються гетероциклічні аміни, які можуть викликати рак. Слід зазначити, що оброблене червоне м’ясо містить більше солі, ніж необроблене червоне м’ясо. Високий вміст солі, простих цукрів і насичених жирних кислот прискорює процес старіння.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про тренди у здоровому харчуванні, засновані на індивідуальному підхіді до раціону.

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook