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Стиль життя

Цей нюанс у джинсах — ознака того, що ви у тренді: можливо, такі є у вашому гардеробі

22:27 17 лютого 2025
Джинси

Напевно, немає такої людини, в гардеробі у якої немає джинсів. Вони поза часом і поза модою. І тим не менше щороку з'являються нові тренди, які роблять річ ультрамодною.

Сьогодні на піку популярності потерті джинси з необробленим краєм. Причому, такий край вітається практично в будь-якому фасоні — прямих джинсах, широких, укорочених… Він ніби додає образу свіжості.

Такі джинси можна не тільки купити в нових колекціях брендів, а й адаптувати до моди наявні у вашому гардеробі. Це можна зробити самостійно або в ательє.

Потерті джинси особливо стильно виглядають з туфлями на товстих високих підборах. Чудово поєднуються і з ботильйонами або лоферами. З елегантним верхом таке поєднання виглядає ультрамодно. Наприклад, із класичним піджаком.

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Що стосується колірної гами, актуальні сині, чорні та білі джинси. Останні обіцяють стати хітом літнього сезону. До речі, влітку до палітри відтінків деніму додасться ще один модний колір — рожевий.

Раніше «ФАКТИ» писали про модний мікс золота і срібла та про те, як носити такі аксесуари.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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