Апельсинове печиво на сковорідці: стане вашим улюбленим експрес-десертом до чаю

Вдома, аби поласувати чимось смачненьким, достатньо швидко можна приготувати печиво без масла та борошна — лише з бананів, вівсянки та шоколаду. Інший варіант, який не потребує випікання у духовці, а готується на пательні — апельсинове печиво з хрусткою скоринкою та ніжною текстурою.

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Його рецептом ділиться профільне видання «Шуба». Таке печиво можна робити й з інших фруктів та подавати до гарячого шоколаду чи трав'яного чаю.

Інгредієнти: Апельсин — 1 штука;

Цукор — 2 ст. л.;

Цукор ванільний — 8 г;

Молоко 2,5% - 50 мл;

Борошно пшеничне — 250 г;

Розпушувач — 8 г

Олія соняшникова рафінована — 400 мл;

Ще цукор — 50 г.

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Приготування: РЕКЛАМА Натерти цедру апельсина, вичавити з нього сік та процідити. Додати цукор, ванільний цукор та перемішати до розчинення цукру.

Додати молоко та перемішати.

Додати борошно, розпушувач. Вимісити тісто — вона має бути однорідним та еластичним.

Тісто розкачати в пласт товщиною 5 мм та нарізати печиво — треба зробити трикутники зі смужок завширшки 3−4 см.

На пательні розігріти олію та смажити печиво на невеликому вогні з двох боків (по 2−3 хвилини) до золотистого кольору.

Печиво викласти на паперові рушники, аби прибрати зайвий жир, обсипати цукром та подавати до столу.

Раніше кулінарка Елла Іванова ділилася рецептом смачного шоколадного печива з родзинками.

Фото Pixabay

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