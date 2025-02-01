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Апельсинове печиво на сковорідці: стане вашим улюбленим експрес-десертом до чаю

14:49 1 лютого 2025
Апельсинове печиво готують на сковороді. Фото Pixabay

Вдома, аби поласувати чимось смачненьким, достатньо швидко можна приготувати печиво без масла та борошна — лише з бананів, вівсянки та шоколаду. Інший варіант, який не потребує випікання у духовці, а готується на пательні — апельсинове печиво з хрусткою скоринкою та ніжною текстурою.

Його рецептом ділиться профільне видання «Шуба». Таке печиво можна робити й з інших фруктів та подавати до гарячого шоколаду чи трав'яного чаю.

Інгредієнти:

  • Апельсин — 1 штука;
  • Цукор — 2 ст. л.;
  • Цукор ванільний — 8 г;
  • Молоко 2,5% - 50 мл;
  • Борошно пшеничне — 250 г;
  • Розпушувач — 8 г
  • Олія соняшникова рафінована — 400 мл;
  • Ще цукор — 50 г.

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Приготування:

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  • Натерти цедру апельсина, вичавити з нього сік та процідити. Додати цукор, ванільний цукор та перемішати до розчинення цукру.
  • Додати молоко та перемішати.
  • Додати борошно, розпушувач. Вимісити тісто — вона має бути однорідним та еластичним.
  • Тісто розкачати в пласт товщиною 5 мм та нарізати печиво — треба зробити трикутники зі смужок завширшки 3−4 см.
  • На пательні розігріти олію та смажити печиво на невеликому вогні з двох боків (по 2−3 хвилини) до золотистого кольору.
  • Печиво викласти на паперові рушники, аби прибрати зайвий жир, обсипати цукром та подавати до столу.

Раніше кулінарка Елла Іванова ділилася рецептом смачного шоколадного печива з родзинками.

Фото Pixabay

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