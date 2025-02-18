Виконували замовлення рф: СБУ та Нацполіція затримали 7 підпалювачів у різних регіонах України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще сім поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в Одеській та Житомирській областях.

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За даними спецслужби, пріоритетними цілями ворога були військові авто та адмінбудівлі, а також об’єкти «Укрзалізниці» та мобільного зв’язку.

Для виконання ворожих завдань окупанти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легкий заробіток» на Телеграм- каналах.

Зокрема, в Одеській області затримано п’ятьох фігурантів — жителів Білгород-Дністровського віком від 21 до 34 років. Серед них — рецидивіст, що раніше вчиняв крадіжки.

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За матеріалами справи, вони спалили дві релейні шафи і трансформаторну підстанцію на лінії залізничного сполучення.

Правоохоронці затримали фігурантів, коли вони намагалися підпалити дві вежі мобільного зв’язку і декілька будівель місцевих сільрад.

А на Житомирщині «по гарячих слідах» затримано двох фігурантів. Один з них — 18-річний студент місцевого технічного училища, що спалив службовий позашляховик ЗСУ.

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Інший — 21-річний рецидивіст, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку. Як встановило розслідування, він підпалив адмінбудівлю місцевої сільради. Для цього розбив скло в приміщенні держустанови і закинув усередину легкозаймисту суміш.

Під час обшуків у затриманих виявлено одяг, засоби підпалу та мобільні телефони із доказами злочинів.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії фігурантів з Одещини планується кваліфікувати за фактом умисного пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі.

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Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію у Миколаєві, де стався вибух, внаслідок якого загинув військовий, ще вісім людей отримали поранення. Йшлося про те, що вибухівку до групи військових принесла невідома жінка, яка теж загинула.

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