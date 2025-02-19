Підвищення тарифу на воду на 10%: якому регіону не пощастить

Хоча політики стверджують, що планів зростання тарифів на житлово-комунальні послуги у влади немає, подекуди вони все-таки зростають. Зокрема, з 1 березня в середньому на 10% зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення на Закарпатті.

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Так, не пощастить жителям міста Виноградів на Закарпатті, де оголосили про зростання тарифу на воду. Причиною подорожчання назвали зростання собівартості послуги, що не компенсує витрат на її надання.

Згідно з пропозицією Виноградівського ВУЖКГ тариф на водопостачання та водовідведення 1 кубометра води зросте з 57,8 грн до 62,16 грн.

Причина тому — зростання витрат на електроенергію на 37%, тож якщо в колишньому тарифі 1 кВт коштував 6,65 грн, то в пропонованому з 1 березня — 9,14 грн.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про масове здорожчання послуг водопостачання для 37 міст з 1 січня, щоправда, зростання стосувалося тільки підприємств і організацій, а не населення. Разом з тим, в Україні продовжує діяти мораторій на зростання тарифів на природний газ та опалення, але не на подорожчання електроенергії чи води.

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