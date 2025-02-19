41.42 / 41.99 43.31 / 43.95
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Підвищення тарифу на воду на 10%: якому регіону не пощастить

10:28 20 лютого 2025
Зростання цін на воду. Фото УНІАН

Хоча політики стверджують, що планів зростання тарифів на житлово-комунальні послуги у влади немає, подекуди вони все-таки зростають. Зокрема, з 1 березня в середньому на 10% зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення на Закарпатті.

Так, не пощастить жителям міста Виноградів на Закарпатті, де оголосили про зростання тарифу на воду. Причиною подорожчання назвали зростання собівартості послуги, що не компенсує витрат на її надання.

Згідно з пропозицією Виноградівського ВУЖКГ тариф на водопостачання та водовідведення 1 кубометра води зросте з 57,8 грн до 62,16 грн.

Причина тому — зростання витрат на електроенергію на 37%, тож якщо в колишньому тарифі 1 кВт коштував 6,65 грн, то в пропонованому з 1 березня — 9,14 грн.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про масове здорожчання послуг водопостачання для 37 міст з 1 січня, щоправда, зростання стосувалося тільки підприємств і організацій, а не населення. Разом з тим, в Україні продовжує діяти мораторій на зростання тарифів на природний газ та опалення, але не на подорожчання електроенергії чи води.

РЕКЛАМА
103

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розклад карт Таро неа 20 лютого для всіх знаків Зодіаку. Фото Pixabay

«Сонце» для Близнюків та «Місяць» для Водоліїв: передбачення за картами Таро на четвер, 20 лютого

Видобуток газу в Україні, фото з відкритих джерел

Вигадки про нестачу в Україні газу поширює ексглава Оператора ГТС Макогон, — Сазонов

Ектор Хіменес-Браво та Олександр «Терен» Будько

Наступний Холостяк: у мережі назвали майбутнього героя романтичного реаліті

Джолі, Пітт і Еністон

Позбавили «Оскара» та репутації: Джолі звинуватила Еністон та Пітта у змові

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту