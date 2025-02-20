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Книга рецептів

Дивовижний ресторанний десерт для особливого випадку: готується дуже швидко

22:00 20 лютого 2025
Маринована полуниця

Є страви, приготування яких потребує чимало часу та зусиль. Але бувають і такі, які готуються дуже швидко, а смак мають чудовий. Саме до таких належить маринована полуниця за рецептом кулінарки Елли Іванової. Цей рецепт варто взяти на замітку, бо полуниця зараз продається в супермаркетах практично цілий рік.

- Цей десерт барвистий, яскравий, смачний і ароматний, — каже Елла Іванова. — Готується він неймовірно швидко, але потрібен час для маринування. Подавайте десерт ефектно — наприклад, прикрасивши листочками м'яти. Я додаю в цей десерт ще й гвоздику. Ви теж можете це зробити, якщо любите її аромат.

Маринована полуниця

  • Полуниця
  • Сік і цедра апельсина
  • Сік і цедра лайма
  • 1 столова ложка меду
  • Імбир

Полуницю помийте, очистіть від плодоніжки та поріжте на слайси, доповніть соком і цедрою цитрусових та невеликою кількістю подрібненого імбиру. Заправте ароматним медом. Помістіть у холодильник на кілька годин для маринування.

Подавайте з листочками свіжої м'яти.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт омлету-пудингу з шоколадом і полуницею.

Фото з альбому Елли Іванової

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