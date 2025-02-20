Дивовижний ресторанний десерт для особливого випадку: готується дуже швидко
Є страви, приготування яких потребує чимало часу та зусиль. Але бувають і такі, які готуються дуже швидко, а смак мають чудовий. Саме до таких належить маринована полуниця за рецептом кулінарки Елли Іванової. Цей рецепт варто взяти на замітку, бо полуниця зараз продається в супермаркетах практично цілий рік.
- Цей десерт барвистий, яскравий, смачний і ароматний, — каже Елла Іванова. — Готується він неймовірно швидко, але потрібен час для маринування. Подавайте десерт ефектно — наприклад, прикрасивши листочками м'яти. Я додаю в цей десерт ще й гвоздику. Ви теж можете це зробити, якщо любите її аромат.
Маринована полуниця
- Полуниця
- Сік і цедра апельсина
- Сік і цедра лайма
- 1 столова ложка меду
- Імбир
Полуницю помийте, очистіть від плодоніжки та поріжте на слайси, доповніть соком і цедрою цитрусових та невеликою кількістю подрібненого імбиру. Заправте ароматним медом. Помістіть у холодильник на кілька годин для маринування.
Подавайте з листочками свіжої м'яти.
І смачного!
Нагадаємо рецепт омлету-пудингу з шоколадом і полуницею.
Фото з альбому Елли Іванової80
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