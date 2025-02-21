Салат «Лісоруб»: ситна та пікантна страва

Це смачний та оригінальний салат з куркою, беконом, сиром і домашніми грінками. Таке поєднання дає відчуття ситості. Рецепт можна видозмінювати за бажанням, а можна відтворити з цього рецепту. Сміливо подавайте на святковий стіл, пише видання aniagotuje.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: середня куряча грудка — 500 г

оливкової олії або олії для смаження — 1 столова ложка

спеції — 1 плоска ложка

салат айсберг або ромен — 200 г

домашні грінки — 130 г

скибочки копченого бекону — 150 г

будь-які помідори — 100 г

класичний жовтий сир або чедер — 100 г

соління (огірки) — 100 г

смаженої цибулі — 10 г

шніт-цибуля — 2 столові ложки Для соусу: майонез — 80 г

натуральний йогурт — 40 г

кетчуп — 30 г

Приготування:

Розірвіть салат на дрібні шматочки. Помістіть у миску. Приблизно 100 грамів маринованих огірків наріжте кружальцями або кубиками й викладіть на листя салату.

РЕКЛАМА

В окремій мисці змішайте інгредієнти соусу. Змастіть соусом листя салату та огірки. 100 грамів жовтого сиру натерти на великій тертці й також викласти на салат.

Курячу грудку очистити від жилок і хрящів та нарізати шматочками розміром приблизно 2 см. Посипати шматочки курки готовою сумішшю спецій для шашлику або дрібкою солі та перцю. Все добре перемішуємо.

Розігрійте сковороду середнього розміру з товстим дном. Для смаження додайте столову ложку оливкової або рослинної олії. Смажимо м'ясо близько 8 хвилин (середня потужність конфорки і весь час без кришки). Не забувайте кожні кілька хвилин перевертати шматочки курки дерев’яною ложкою. Щоб швидко або відразу охолодити м’ясо, помістіть його в окрему миску, а потім в салатник.

РЕКЛАМА

Помістіть близько 150 грамів бекону в широку холодну сковороду. Встановіть середній вогонь і дочекайтеся, поки бекон гарно підрум’яниться, потім витягніть його на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Покладіть бекон до шматочків курки.

Нарешті додайте помідори, нарізані часточками або менше. Посипте шматочки курки смаженою цибулею, а все — шніт-цибулею і, якщо необхідно, свіжомеленим перцем. У готовий салат додати близько 130 грамів домашніх сухариків.

Подавайте відразу після приготування.

А на десерт порадуйте близьких тортиком, який вже отримав безліч компліментів, хоч і готується з самих простих продуктів.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook