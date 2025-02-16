Салат з куркою та морквою: чудовий варіант для зустрічі гостей

Простий у приготуванні та смачний салат, який готується всього з кількох інгредієнтів. Куряче філе, кукурудза та морква — таке поєднання продуктів гарантує чудовий смак, ділиться кулінарка Анна Усахова.

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Інгредієнти: Куряча грудинка — 250 г

Цибуля -1 шт. (невелика)

Кукурудза консервована — 0,5 банки

Яйця -2 шт. великих

Сир твердий -150 г

Морква — 1 шт.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності, яйця зварити на круто. Моркву варимо в мундирі до готовності.

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Всі інгредієнти порізати на кубики, поперчити, трішки посолити, заправити майонезом.

Якщо хочете додати у салат свіжий огірок, то заправляти безпосередньо перед подачею.

Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом вишуканого пляцка — неймовірно ніжного і простого у приготуванні.

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Також візьміть до уваги рецепт запеченого сала по-корейськи від фудблогерки Ольги Матвій.

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