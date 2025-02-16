Салат з куркою та морквою: чудовий варіант для зустрічі гостей
Простий у приготуванні та смачний салат, який готується всього з кількох інгредієнтів. Куряче філе, кукурудза та морква — таке поєднання продуктів гарантує чудовий смак, ділиться кулінарка Анна Усахова.
Інгредієнти:
- Куряча грудинка — 250 г
- Цибуля -1 шт. (невелика)
- Кукурудза консервована — 0,5 банки
- Яйця -2 шт. великих
- Сир твердий -150 г
- Морква — 1 шт.
Спосіб приготування:
Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності, яйця зварити на круто. Моркву варимо в мундирі до готовності.
Всі інгредієнти порізати на кубики, поперчити, трішки посолити, заправити майонезом.
Якщо хочете додати у салат свіжий огірок, то заправляти безпосередньо перед подачею.
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