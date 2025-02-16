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Салат з куркою та морквою: чудовий варіант для зустрічі гостей

20:07 16 лютого 2025
Салат з куркою та морквою

Простий у приготуванні та смачний салат, який готується всього з кількох інгредієнтів. Куряче філе, кукурудза та морква — таке поєднання продуктів гарантує чудовий смак, ділиться кулінарка Анна Усахова.

Інгредієнти:

  • Куряча грудинка — 250 г
  • Цибуля -1 шт. (невелика)
  • Кукурудза консервована — 0,5 банки
  • Яйця -2 шт. великих
  • Сир твердий -150 г
  • Морква — 1 шт.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності, яйця зварити на круто. Моркву варимо в мундирі до готовності.

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Всі інгредієнти порізати на кубики, поперчити, трішки посолити, заправити майонезом.

Якщо хочете додати у салат свіжий огірок, то заправляти безпосередньо перед подачею.

Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом вишуканого пляцка — неймовірно ніжного і простого у приготуванні.

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Також візьміть до уваги рецепт запеченого сала по-корейськи від фудблогерки Ольги Матвій.

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