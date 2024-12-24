Історія народження Ісуса Христа оспівана митцями у всьому світі. Відомі полотна «Поклоніння пастухів» Ель Греко, «Благовіщення» Леонардо да Вінчі та «Сікстинська Мадонна» Рафаеля — шедеври, які увійшли до скарбниці світового мистецтва. Фарфористи різних країн теж створили чимало чудових робіт на цю тему. Наприклад, Майсенська мануфактура випустила порцелянові свічники «Три волхви» у стилі модерн. Вони прикрашені бюстами волхвів, які принесли немовляті Ісусу дари на Різдво. Дуже гарні і статуетки, виконані із «білого золота» — так називають порцеляну. На легендарній Майсенській мануфактурі існує незвичайна традиція. Напередодні Святвечора кілька співробітників проходять численними коридорами будівлі з порцеляновими дзвіночками, які сповіщають про добрі новини - короткий день для всіх працівників та можливість підготуватися до свята, яке у Німеччині, як і в Україні, відзначають з рідними та близькими. Скульптурні композиції, присвячені народженню Ісуса є й у творчому доробку іспанської мануфактури Lladro. Різдвяні сюжети надихали та надихають і українських митців. В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка, дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи українських фарфористів на тему Різдва Христового.

«Один із головних символів свята — Вифлеємська зірка»

- Різдво — улюблене довгоочікуване свято, яке нині відзначається в Україні 25 грудня, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Це свято любові та надії. Один із головних його символів — Вифлеємська зірка, поява якої на небі сповістила про народження Ісуса. «Вифлеємська зірка» — саме так називається чайно-кавовий сервіз на шість персон, розписаний митцем Тарасом Даньковим. У медальонах відтворені сюжети чудесної історії у Вифлеємі. Соковитість фарб та довершеність образів передають атмосферу дива.

ВІДЕО ДНЯ

Т. Даньков. Розпис чайно-кавового сервізу «Вифлеємська зірка». Лубни. 2024

— Краса!

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- Думаю, роботи українських фарфористів з різдвяними сюжетами — одні із найкращих у світі. Ще одна чудова композиція на різдвяну тему — барвистий свічник «Різдвяний вертеп», створений творчим колективом «AlisK» під керівництвом Сергія Воронова. Висота композиції — 16 сантиметрів. Скульптура створена — Віктором Максимцем й розписана Оленою Жерновою. Існує давня традиція перед Різдвом прикрашати оселі вертепами, які зображують сцени Різдва Христового. Вертепи встановлюють також біля храмів. Деякі вертепи можна назвати справжніми витворами мистецтва. Є зовсім крихітні композиції, які могли б поміститися у шкаралупі горіха, а є й великі — висотою кілька метрів.

В. Максимець, розпис О. Жернової. Свічник «Різдвяний вертеп». «AlisK». Одеса. 2020

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«Скільки ніжності у погляді Діви Марії на іконі, написаній Оленою Нестеровою»

— Як прикрасити вертепом дім?

— Установіть композицію на видному місці у оселі — наприклад, на камінній полиці, фортепіано чи консольному столику. Також можна поставити статуетку біля ялинки. Вертеп створить особливу атмосферу у вашому домі. Від різдвяної композиції зазвичай віє теплом та радістю — і це саме те, що потрібно для кожного з нас. Якщо у родині є діти, розкажіть їм про історію народження Ісуса, а також про ікони, які є у вас в оселі. Можливо, у історії вашої сім’ї траплялись дива, про які варто згадати, славлячи Ісуса та Божу матір. Якщо ви подорожували по святих місцях, згадайте про ці подорожі у колі близьких вам людей. Відзначайте Різдво, зберігаючи традиції. Готуйтесь до свята завчасно та з любов’ю. Частуйте рідних людей смаколиками власного приготування з найкращого посуду, який є у вашій оселі. Гарний сервіз — це можливість зробити святкову трапезу особливою.

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А ще у Франції кажуть: «Там, де любов накриває на стіл, їжа найсмачніша» — і з цим не можна не погодитись. Ваші діти та онуки, коли виростуть, неодмінно будуть згадувати чарівні моменти святкування і, ймовірно, передадуть традиції наступним поколінням.

— Чи створювались з фарфору ікони?

— Так. Ось подивіться на фарфорову ікону художниці-іконописиці Олени Нестерової «Різдво Христове». Скільки ніжності у погляді Божої матері! До образів Божої Матері, яку ще величають Богородицею, християни ставляться з особливим благоговінням. Пресвята Богородиця захищає від бід та допомагає людям долати проблеми на життєвому шляху. Ікона — чудовий подарунок рідним людям. До речі, традиція дарувати подарунки на Різдво виникла не випадково. Вони нагадують про дари, які принесли волхви новонародженому Ісусу.

О. Нестерова. Ікона «Різдво Христове». Лубни. Грудень 2024. Фарфор, надглазурний розпис

«Щирість, відкритість, доброта та любов — головні якості, які цінують віруючі люди»

— Роботи сучасних українських фарфористів неймовірні. А які роботи їх попередників можна назвати найкращими?

— Дуже гарна декоративна скульптура «Богоматір з дитиною», яку створив відомий митець Олександр Шевченко. Як майстерно передано погляд Божої матері, сповнений ніжності та надії.

О. Шевченко. Декоративна скульптура «Богоматір з дитиною». Коростенський ФЗ. 1995

— Така скульптура неначе ікона у порцеляні…

- Справді. Варто зазначити, що роботи з біблейськими сюжетами почали створювати в Україні у 1990 роках, коли минула епоха атеїзму. Неймовірно гарна фігурка «Маля», створена полонськими митцями у 1992 році. Форма втілена скульптором Миколою Бобиком та розписана художницею Таїсією Шуляк. Щирість, відкритість, доброта та любов — ті головні якості, які цінують віруючі люди, втілені у образі малюка.

М. Бобик, розпис Т. Шуляк. «Маля». Полонський ЗХК. 1992

— А що особисто для вас означає Різдво?

- Люблю це свято з дитинства. Коли була ще малою дівчинкою, ми йшли святкувати до бабусі. За столом збиралася вся родина. На ньому були кутя, риба, вареники з капустою, голубці, млинчики та салати. Спеціально для мене бабуся ще й пекла торт «Наполеон». Ці щасливі моменти святкування зігрівають мене і сьогодні. Різдво — велике свято, адже Ісус народився!

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з фарфору Оленою Корусь, новорічно-різдвяна колекція порцеляни якої почалася з цікавої знахідки.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото у заголовку Т. Даньков. Розпис чайно-кавового сервізу «Вифлеємська зірка». Лубни. 2024

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

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