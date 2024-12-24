«Роботи українських фарфористів з різдвяними сюжетами — одні із найкращих у світі», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Історія народження Ісуса Христа оспівана митцями у всьому світі. Відомі полотна «Поклоніння пастухів» Ель Греко, «Благовіщення» Леонардо да Вінчі та «Сікстинська Мадонна» Рафаеля — шедеври, які увійшли до скарбниці світового мистецтва.
Фарфористи різних країн теж створили чимало чудових робіт на цю тему. Наприклад, Майсенська мануфактура випустила порцелянові свічники «Три волхви» у стилі модерн. Вони прикрашені бюстами волхвів, які принесли немовляті Ісусу дари на Різдво. Дуже гарні і статуетки, виконані із «білого золота» — так називають порцеляну. На легендарній Майсенській мануфактурі існує незвичайна традиція. Напередодні Святвечора кілька співробітників проходять численними коридорами будівлі з порцеляновими дзвіночками, які сповіщають про добрі новини - короткий день для всіх працівників та можливість підготуватися до свята, яке у Німеччині, як і в Україні, відзначають з рідними та близькими.
Скульптурні композиції, присвячені народженню Ісуса є й у творчому доробку іспанської мануфактури Lladro.
Різдвяні сюжети надихали та надихають і українських митців.
В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка, дослідниця історії вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи українських фарфористів на тему Різдва Христового.
«Один із головних символів свята — Вифлеємська зірка»
- Різдво — улюблене довгоочікуване свято, яке нині відзначається в Україні 25 грудня, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Це свято любові та надії. Один із головних його символів — Вифлеємська зірка, поява якої на небі сповістила про народження Ісуса. «Вифлеємська зірка» — саме так називається чайно-кавовий сервіз на шість персон, розписаний митцем Тарасом Даньковим. У медальонах відтворені сюжети чудесної історії у Вифлеємі. Соковитість фарб та довершеність образів передають атмосферу дива.
— Краса!
- Думаю, роботи українських фарфористів з різдвяними сюжетами — одні із найкращих у світі. Ще одна чудова композиція на різдвяну тему — барвистий свічник «Різдвяний вертеп», створений творчим колективом «AlisK» під керівництвом Сергія Воронова. Висота композиції — 16 сантиметрів. Скульптура створена — Віктором Максимцем й розписана Оленою Жерновою. Існує давня традиція перед Різдвом прикрашати оселі вертепами, які зображують сцени Різдва Христового. Вертепи встановлюють також біля храмів. Деякі вертепи можна назвати справжніми витворами мистецтва. Є зовсім крихітні композиції, які могли б поміститися у шкаралупі горіха, а є й великі — висотою кілька метрів.
«Скільки ніжності у погляді Діви Марії на іконі, написаній Оленою Нестеровою»
— Як прикрасити вертепом дім?
— Установіть композицію на видному місці у оселі — наприклад, на камінній полиці, фортепіано чи консольному столику. Також можна поставити статуетку біля ялинки. Вертеп створить особливу атмосферу у вашому домі. Від різдвяної композиції зазвичай віє теплом та радістю — і це саме те, що потрібно для кожного з нас. Якщо у родині є діти, розкажіть їм про історію народження Ісуса, а також про ікони, які є у вас в оселі. Можливо, у історії вашої сім’ї траплялись дива, про які варто згадати, славлячи Ісуса та Божу матір. Якщо ви подорожували по святих місцях, згадайте про ці подорожі у колі близьких вам людей. Відзначайте Різдво, зберігаючи традиції. Готуйтесь до свята завчасно та з любов’ю. Частуйте рідних людей смаколиками власного приготування з найкращого посуду, який є у вашій оселі. Гарний сервіз — це можливість зробити святкову трапезу особливою.
А ще у Франції кажуть: «Там, де любов накриває на стіл, їжа найсмачніша» — і з цим не можна не погодитись. Ваші діти та онуки, коли виростуть, неодмінно будуть згадувати чарівні моменти святкування і, ймовірно, передадуть традиції наступним поколінням.
— Чи створювались з фарфору ікони?
— Так. Ось подивіться на фарфорову ікону художниці-іконописиці Олени Нестерової «Різдво Христове». Скільки ніжності у погляді Божої матері! До образів Божої Матері, яку ще величають Богородицею, християни ставляться з особливим благоговінням. Пресвята Богородиця захищає від бід та допомагає людям долати проблеми на життєвому шляху. Ікона — чудовий подарунок рідним людям. До речі, традиція дарувати подарунки на Різдво виникла не випадково. Вони нагадують про дари, які принесли волхви новонародженому Ісусу.
«Щирість, відкритість, доброта та любов — головні якості, які цінують віруючі люди»
— Роботи сучасних українських фарфористів неймовірні. А які роботи їх попередників можна назвати найкращими?
— Дуже гарна декоративна скульптура «Богоматір з дитиною», яку створив відомий митець Олександр Шевченко. Як майстерно передано погляд Божої матері, сповнений ніжності та надії.
— Така скульптура неначе ікона у порцеляні…
- Справді. Варто зазначити, що роботи з біблейськими сюжетами почали створювати в Україні у 1990 роках, коли минула епоха атеїзму. Неймовірно гарна фігурка «Маля», створена полонськими митцями у 1992 році. Форма втілена скульптором Миколою Бобиком та розписана художницею Таїсією Шуляк. Щирість, відкритість, доброта та любов — ті головні якості, які цінують віруючі люди, втілені у образі малюка.
— А що особисто для вас означає Різдво?
- Люблю це свято з дитинства. Коли була ще малою дівчинкою, ми йшли святкувати до бабусі. За столом збиралася вся родина. На ньому були кутя, риба, вареники з капустою, голубці, млинчики та салати. Спеціально для мене бабуся ще й пекла торт «Наполеон». Ці щасливі моменти святкування зігрівають мене і сьогодні. Різдво — велике свято, адже Ісус народився!
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експерткою з фарфору Оленою Корусь, новорічно-різдвяна колекція порцеляни якої почалася з цікавої знахідки.
До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!
Фото у заголовку Т. Даньков. Розпис чайно-кавового сервізу «Вифлеємська зірка». Лубни. 2024
Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк97
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