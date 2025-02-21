Жеребкування плей-оф Ліги Європи: пари команд 1/8, ¼ та ½ фіналу

У п'ятницю, 21 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів визначилися пари плей-оф Ліги Європи, з якої вилетіло київське «Динамо».

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Суперниками команд, що пробилися в 1/8 фіналу одразу, — «Лаціо» (Італія), «Атлетик» (Іспанія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Тоттенхем» (Англія), «Айнтрахт» (Німеччина), «Ліон» (Франція) і «Олімпіакос» Романа Яремчука — стали вісім переможців стикових матчів.

«Фенербахче» (Туреччина) — «Рейнджерс» (Шотландія)

«Вікторія» (Чехія) — «Лаціо» (Італія)

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«Рома» (Італія) — «Атлетик» (Іспанія)

АЗ (Нідерланди) — «Тоттенхем» (Англія)

«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)

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«Аякс» (Нідерланди) — «Айнтрахт» (Німеччина)

ФКСБ (Румунія) — «Ліон» (Франція)

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Олімпіакос» (Греція)

У чвертьфіналах турніру зіграють:

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«Буде-Глімт» (Норвегія) / «Олімпіакос» (Греція) — «Вікторія» (Чехія) / «Лаціо» (Італія)

АЗ (Нідерланди) / «Тоттенхем» (Англія) — «Аякс» (Нідерланди) / «Айнтрахт» (Німеччина)

«Фенербахче» (Туреччина) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Рома» (Італія) / «Атлетик» (Іспанія)

ФКСБ (Румунія) / «Ліон» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) / «Манчестер Юнайтед» (Англія)

Півфінальні пари ЛЕ сформують:

АЗ (Нідерланди) / «Тоттенхем» (Англія) — «Аякс» (Нідерланди) / «Айнтрахт» (Німеччина) — «Буде-Глімт» (Норвегія) / «Олімпіакос» (Греція) — «Вікторія» (Чехія) / «Лаціо»

«Фенербахче» (Туреччина) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Рома» (Італія) / «Атлетик» (Іспанія) — ФКСБ (Румунія) / «Ліон» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) / «Манчестер Юнайтед» (Англ

Додамо, що поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 6 та 13 березня, — чвертьфінали — 10 та 17 квітня, півфінали — 1 та 8 травня, а фінал відбудеться 21 травня на стадіоні «Сан-Мамес» в іспанському місті Більбао.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону тріумфатором Ліги Європи стала італійська «Аталанта».

Фото uefa.com

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