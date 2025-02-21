Жеребкування плей-оф Ліги Європи: пари команд 1/8, ¼ та ½ фіналу
У п'ятницю, 21 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів визначилися пари плей-оф Ліги Європи, з якої вилетіло київське «Динамо».
Суперниками команд, що пробилися в 1/8 фіналу одразу, — «Лаціо» (Італія), «Атлетик» (Іспанія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Тоттенхем» (Англія), «Айнтрахт» (Німеччина), «Ліон» (Франція) і «Олімпіакос» Романа Яремчука — стали вісім переможців стикових матчів.
«Фенербахче» (Туреччина) — «Рейнджерс» (Шотландія)
«Вікторія» (Чехія) — «Лаціо» (Італія)
«Рома» (Італія) — «Атлетик» (Іспанія)
АЗ (Нідерланди) — «Тоттенхем» (Англія)
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Аякс» (Нідерланди) — «Айнтрахт» (Німеччина)
ФКСБ (Румунія) — «Ліон» (Франція)
«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Олімпіакос» (Греція)
У чвертьфіналах турніру зіграють:
«Буде-Глімт» (Норвегія) / «Олімпіакос» (Греція) — «Вікторія» (Чехія) / «Лаціо» (Італія)
АЗ (Нідерланди) / «Тоттенхем» (Англія) — «Аякс» (Нідерланди) / «Айнтрахт» (Німеччина)
«Фенербахче» (Туреччина) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Рома» (Італія) / «Атлетик» (Іспанія)
ФКСБ (Румунія) / «Ліон» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) / «Манчестер Юнайтед» (Англія)
Півфінальні пари ЛЕ сформують:
АЗ (Нідерланди) / «Тоттенхем» (Англія) — «Аякс» (Нідерланди) / «Айнтрахт» (Німеччина) — «Буде-Глімт» (Норвегія) / «Олімпіакос» (Греція) — «Вікторія» (Чехія) / «Лаціо»
«Фенербахче» (Туреччина) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Рома» (Італія) / «Атлетик» (Іспанія) — ФКСБ (Румунія) / «Ліон» (Франція) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) / «Манчестер Юнайтед» (Англ
Додамо, що поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи будуть зіграні 6 та 13 березня, — чвертьфінали — 10 та 17 квітня, півфінали — 1 та 8 травня, а фінал відбудеться 21 травня на стадіоні «Сан-Мамес» в іспанському місті Більбао.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону тріумфатором Ліги Європи стала італійська «Аталанта».
Фото uefa.com172
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