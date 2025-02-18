Тест на знання нових фешн-трендів від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Тести — сьогодні один із популярних жанрів у медіа в усьому світі. І, до речі, тестами люди із задоволенням перевіряють IQ своїх улюбленців. Ну, а цей ексклюзивний тест на знання фешн-трендів допоможе вам оцінити те, як ви орієнтуєтеся в нових тенденціях. Крім того, розширить ваші знання та подарує позитивні емоції.

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Тест 1. Леопардовий принт найкраще поєднується з відтінками: А дорогоцінних каменів — рубіновим і смарагдовим

Б лаванди

В сірого 2. Які парні прикраси модні цього року РЕКЛАМА А браслети

Б брошки

В підвіски 3. Який мікс відтінків модний у прикрасах цього року А золото і срібло

Б синій і зелений

С білий і жовтий 4. Які джинси будуть на піку моди цього року А декоровані мереживом

Б кольорові із заниженою талією

В потерті з бахромою 5. Який із цих видів декору аксесуарів на піку моди А брелок на сумці

Б паєтки на поясі

С брошка на шарфі 6. Які штани зараз переживають ренесанс РЕКЛАМА А трикотажні

Б вельветові

В шовкові 7. Яка джинсова спідниця актуальна навесні-2025 А з накладними кишенями

Б довга

В асиметрична

Правильні відповіді

1 А, 2 Б, 3 А, 4 В, 5 А, 6Б, 7Б.

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви — практично гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви в тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся модою, говорить про те, що ви особистість, яка має свій стиль або перебуває на шляху до цього.

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Нагадаємо про нові тренди в дизайні ванної кімнати.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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