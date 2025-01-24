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Книга рецептів

Суп-пюре без вершків і обсмажування овочів: для тих, хто хоче бути струнким

22:00 24 січня 2025
Суп-пюре без вершків та обсмажування овочів

Які види перших страв ви готуєте взимку? Якщо список ваших рецептів не настільки довгий, як хотілося б, додайте ще один від кулінарки Елли Іванової. Цей суп-пюре не тільки смачний і гарний, а й корисний. Така їжа не додасть вам зайвих кілограмів.

Приготуйте його хоч одного разу — і, можливо, ви захочете зробити це ще. Пригощайте своїх рідних і близьких, цікавтеся їхньою думкою.

Подавайте суп красиво — тоді він матиме особливо апетитний вигляд. А це теж дуже важливо.

Суп-пюре

  • 1 літр води або бульйон
  • 4 картоплі
  • 1 цибулина
  • 100 г капусти «кейл» або шпинату
  • 20 г вершкового масла
  • Сіль
  • Перець
  • Можна додати часник і перчик чилі.

Відваріть картоплю з цибулею, додайте подрібнений шпинат або капусту «кейл». Посоліть і поперчіть. Варіть до готовності. Додайте маленький шматочок вершкового масла.

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Збити все це в блендері до однорідної консистенції.

За бажанням можна подавати цей чудовий суп-пюре із сухариками або грінками.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт зігріваючого супу від зірки «МастерШефа».

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Фото з альбому Елли Іванової

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